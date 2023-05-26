عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة: إعادة تخطيط قطع الأراضي المحيطة بمنطقة الميناء

رئيس جهاز مدينة دمياط
رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تطوير مدخل المدينة الشرقى ومنطقة الميناء وأرض المخازن حول الميناء، موجهاً بسرعة تقديم مقترحات لتطوير مدخل المدينة والميناء من طرق وأرصفة ورفع كفاءة الجزر والزراعة والمناطق الخضراء لتحسين الرؤية البصرية.

ووجه رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بإعادة التخطيط لقطع الأراضي التخزينية والخدمية وإعادة استغلال الأصول الشاغرة لتوفير فرص ودعم المستثمرين بمحيط منطقة الميناء واستغلالها الاستغلال الأمثل وذلك لتلبية احتياجات العاملين بالمنطقة من توفير خدمات إضافية بمحيط منطقة الميناء.

 

txt

رئيس أسوان الجديدة: الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مشروع الإسكان المتوسط

txt

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروعات مدينة بورسعيد الجديدة سلام


كما تفقد رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، محاور الطرق بالمدينة ومنطقة بيت الوطن غرب حورس، لدفع عجلة العمل وسرعة الانتهاء منها طبقاً للجدول الزمني وتذليل العقبات.

 

محطة معالجة الصرف الصحي

 

وفي سياق متصل، تفقد المهندس محمد خلف الله، مكونات محطة معالجة الصرف الصحي طاقة ٥٠ ألف م٣ /يوم جنوب المدينة، حيث استمع لشرح من استشاري مشروع رفع كفاءة وتطوير المحطة الجاري إعداده، لزيادة القدرة الاستيعابية للمحطة لتتماشى مع محاور التنمية بالمدينة.

دمياط دمياط الجديدة ميناء محطة معالجة مياه الصرف مدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

الكافيهات وبعض الأطعمة.. رسوم ضريبية جديدة على السلع والخدمات الترفيهية

مفاجأة .. الأهلي يستقر على رحيل كهربا بنهاية الموسم

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وتسجيل خسارة أسبوعية

أزمات الزمالك لا تنتهي.. صدمة جديدة قبل مواجهة رفاق رونالدو بالبطولة العربية

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26 - 5 - 2023 في مصر

ترشيحاتنا

مهرجان الكوكايين على روح بابلو إسكوبار.. ما حقيقة الصور المتداولة ؟

العملات الأجنبية تواصل تراجعها في مصر

في النازل.. مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم

الأرصاد: غطاء سحابي يحجب الشمس وأمطار رعدية خلال ساعات بهذه المناطق| الطقس

ننشر تفاصيل قبول دفعة جديدة من الطلاب في المدارس الرياضية

جثة مجهولة تثير الجدل بالكويت.. والسلطات تتحرك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبراج يشعرون بالغيرة من إنجازات شركائهم| تجنبهم فورا

لحمة غريبة.. شيف تثير ضجة على السوشيال ميديا

طريقة عمل كورن دوج.. بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

فيديو

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

«عاكسوا مراته».. القصة الكاملة لـ خناقة إمام عاشور مع 4 خليجيين في الشيخ زايد «فيديوجراف»

عمرو دياب ونجيب ساويرس مع نمبر وان.. محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاده للمرة الثانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ