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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات إنذار واستنفار في إسرائيل بعد عملية تسلل لمستوطنة "تينة عومريم"

صافرات إنذار واستنفار
صافرات إنذار واستنفار في إسرائيل بعد عملية تسلل لمستوطنة

 

صافرات إنذار تدوي في سماء مستوطنة "تينة عومريم"، جنوبي الضفة الغربية، قبل الإبلاغ عن عملية تسلل أسفرت عن إصابة المنفذ بجروح خطرة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الفلسطيني الذي لم تذكر اسمه "تم تحييده من قبل أحد السكان بعد أن حاول تنفيذ عملية طعن في مدخل كنيس" بالمستوطنة التي تقع قرب مدينة الخليل.

وأشارت إلى أنه لم يصب أي من الإسرائيليين في الحادث.


وسبق إطلاق النار على الفلسطيني إطلاق صافرات الإنذار في المستوطنة، خشية  القيام بعملية تسلل.

في هذه الأثناء أصدرت قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تعليمات لسكان المستوطنة بالدخول على الفور وإغلاق الأبواب والنوافذ.

وحثت السكان على البقاء في الداخل حتى إشعار آخر.

وتم وقف حركة السير ومنع المركبات من دخول المنطقة ومغادرتها.

ومنذ العام الماضي، تشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد، تخللها اقتحامات لساحات المسجد الأقصى، ولمدن متفرقة أسفرت عن وقوع قتلى في صفوف الفلسطينيين.

الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي المسجد الأقصى

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