الإسكان تطرح 300 شقة في القاهرة والجيزة.. تفاصيل

تجهز الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، لطرح 300 وحدة سكنية جديدة ضمن شقق الهيئة في 4 مدن جديدة، هي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان.



وقال اللواء وليد فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، في تصريحات سابقة، أنه سيتم إتاحة الحجز والتقديم قريبًا، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من تحديد أسعار الوحدات بشكل نهائي، على أن يتراوح سعر المتر من 7 إلى 10 آلاف جنيه.

الإسكان تحدد نظام السداد

ويسدد العميل 50% من ثمن الوحدة قبل التسليم، وهم عبارة عن دفعة جدية الحجز، ثم دفعة تعاقد واستلام، بينما سيتم تقسيط باقي ثمن الوحدة على مدد سداد تصل لـ10 سنوات، محملة بالفائدة المعلنة من البنك المركزي.

ولفت رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء، إلى أن مساحات الوحدات ستتراوح بين 109 أمتار وحتى 150 مترا، مؤكدًا أنها وحدات جاهزة للتسليم.

أماكن الوحدات

وأضاف اللواء وليد فاروق، أن الوحدات التي سيتم طرحها ستكون في 4 مدن، هم: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وبدر، والعاشر من رمضان، مؤكدًا أن جميع الوحدات المقرر طرحها تقع في أماكن مميزة بالمدن الجديدة.