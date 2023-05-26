كاتب صحفي: زيارة سلطان عمان لمصر تعكس العلاقات التاريخية بين البلدين.. فيديو

قال صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن زيارة سلطان عمان إلى مصر تدل على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي لم تتوقف يوما في أشد الظروف.



وأضاف صلاح مغاوري، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن سلطنة عمان حريصة على علاقتها مع مصر وامتداها، ومصر حريصة على تبادل عمان هذا الشعور الوطني .

وتابع مغاوري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار عمان العام الماضي، والزيارة التاريخية لسلطان عمان لمصر تبين أواصر المحبة بين شعبي البلدين.

وأكمل، أن التنسيق بين الجانبين مستمر حول العديد من القضايا الإقليمية، خاصة في ظروف التوتر التي يشهدها العالم