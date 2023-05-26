منظومة دفاعية وهجومية متميزة| محلل أداء: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

قال الناقد الرياضي كابتن مصطفي مدحت، إن فريق الأهليتحسن جدا الفترة السابقة من ناحية مستوي الهجوم، مضيفا أن فريق الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

الأهلي هو الفائز الأول من الناحية الدفاعية والهجومية

وأكد مصطفي مدحت، خلال لقائه بالإعلامية " هبة مجدي" ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " الدى أم سي" أن أداء الأهلي تحسن خاصة فى الدوري الأفريقي فقد احرز ٢٤ هدفا من ٢٦ فرصة، وهذا رقم متميز جدا و يعزز من أداء الأهلي من الناحية الهجومية، وأيضا من الناحية الدفاعية فهو الفائز الأول دائما فقد لاقي جولا واحدا فقط من بيراميدز، ولكنه على المستوي الدفاعي فقط وصل إلي مستوي متميز جدا، مضيفا أن الأهلي أصبح "منظومة دفاعية متميزة".

وأضاف، أن فريق الأهلي دائما يحسن من أدائه، وفي الصدارة، وعلى الرغم أنه أشتكي من احتياجه لمهاجم، إلا إنه يقوم بأداء هجومي متميز وعلى المستوي الإفريقي حقق أهدافا كثيرة ومتميزة.