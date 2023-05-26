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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منظومة دفاعية وهجومية متميزة| محلل أداء: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي أمام الوداد
الأهلي أمام الوداد المغربي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا

قال الناقد الرياضي كابتن مصطفي مدحت، إن  فريق الأهليتحسن جدا الفترة السابقة من ناحية مستوي الهجوم، مضيفا أن فريق الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

الأهلي هو الفائز الأول من الناحيةالدفاعية والهجومية

وأكد مصطفي مدحت،  خلال لقائه بالإعلامية " هبة مجدي" ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " الدى أم سي" أن أداء الأهلي تحسن خاصة فى الدوري الأفريقي فقد احرز ٢٤ هدفا من ٢٦ فرصة، وهذا رقم متميز جدا و يعزز من أداء الأهلي من الناحية الهجومية، وأيضا من الناحية الدفاعية  فهو الفائز الأول  دائما  فقد لاقي  جولا واحدا فقط من بيراميدز، ولكنه على المستوي الدفاعي فقط وصل إلي مستوي متميز جدا، مضيفا أن الأهلي أصبح "منظومة دفاعية متميزة".

وأضاف، أن فريق الأهلي دائما يحسن من أدائه، وفي الصدارة، وعلى الرغم أنه أشتكي من احتياجه لمهاجم، إلا إنه يقوم بأداء هجومي متميز وعلى المستوي الإفريقي حقق أهدافا كثيرة ومتميزة.

فريق الاهلي مستوي الهجوم الدوري الافريقي المستوي الدفاعي منظومة دفاعية الناحية الهجومية الوداد المغربي

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