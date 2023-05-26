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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفيلم الاردني إنشالله ولد يفوز بجائزتين في مهرجان كان

فيلم إنشالله ولد
فيلم إنشالله ولد

فاز الفيلم الأردني “إنشالله ولد” للمخرج أمجد الرشيد، بجائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل بمسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي.

شهد الفيلم الروائي إنشالله ولد للمخرج أمجد الرشيد عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات النسخة الـ 76 من مهرجان كان السينمائي، ورفع شارة كامل العدد خلال مشاركته في مسابقة أسبوع النقاد، وحظى الفيلم باستقبال حافل من الجماهير التي قابلته بتصفيق حار وحفاوة بالغة في عرضه صباح اليوم، وهو أول فيلم أردني روائي طويل يشارك في تاريخ مهرجان كان.

وحضر عرض الفيلم المخرج أمجد الرشيد وعدد من أبطال طاقم التمثيل هم إسلام العوضي ومحمد جيزاوي، ومن فريق العمل حضرت المنتجتين رولا ناصر وأسيل أبو عياش والمنتج يوسف عبد النبي، والمونتير أحمد حافظ وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم.

عرض عالمي أول للفيلم الأردني إنشالله ولد بمهرجان كان السينمائي

تعرف على موعد العرض الأول لـ«إنشالله ولد» الأردني ضمن فعاليات مهرجان كان


وحصل الفيلم الذي كُشف مؤخرًا عن البوستر الرسمي على ستة عروض أخرى حيث عرض يوم الخميس 18 مايو الساعة 5 مساءً والساعة 10 مساءً، وعرض أيضًا يوم الجمعة 19 مايو الساعة 8:30 صباحًا والساعة 8:30 مساءً بحضور المخرج وتلى العرض مناقشة مع الجمهور، في حين اقيم عرضان آخران للجمهور يوم الجمعة الساعة 19 مايو الساعة 3 مساءً والساعة 9:30 مساءً.

إنشالله ولد جان فاونديشن جائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أسبوع النقاد مهرجان كان السينمائي الدولي

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