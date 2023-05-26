تحسين منظومة البحث .. ومفاجأة سارة لـ ذوي الإعاقة | جامعة حلوان في 7 أيام

رئيس جامعة حلوان:

يستقبل مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية لبحث سبل التعاون المشترك

تخصيص 10% من دخل جامعة حلوان للبحث العلمي

يستقبل وفدًا من وزارة الصحة ومسئولي مستشفى ١٥ مايو النموذجي

يستقبل وفدا من دولة ليبيا لبحث سبل التعاون في تعليم ذوى الإعاقة

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضي، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبارها، سواء على مستوى الطلاب، أو أعضاء هيئة التدريس.

ويستعرض موقع صدى البلد، أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

ومع بداية الأسبوع استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان وفدا من وزارة الصحة، ومستشفى ١٥ مايو النموذجي لبحث ومناقشة عقد بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن إدارة الجامعة تعمل على تطوير منظومة القطاع الطبي بخطى واضحة، بدأت بالفعل في افتتاح المرحلة الثانية والثالثة من أعمال التطوير والتحديث لمستشفى بدر الجامعي، وتطوير الجانب الخدمي والصحي بالعيادات وأقسام الاستقبال والطوارئ والرعايات ووحدة قسطرة القلب والأطفال؛ بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة بالمستشفى، وكذلك بدء أعمال الحفر بالمجمع الطبي بالحرم الجامعى، لافتا إلى أنه يعمل الآن على دعم الطلاب للتدريب بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لدعم خبرات وثقل مهارات خريج كلية الطب جامعة حلوان، كما استطاعت الجامعة التعاقد مع مصر للتأمين لتوفير الخدمة الصحية للاداريين والموظفين والعاملين.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أن أطباء جامعة حلوان لهم العديد من الاسهامات الطبية في إجراء العمليات وتشغيل الأقسام المختلفة والمعامل بمستشفي 15مايو النموذجى، وأن التنسيق يجري لتحقيق التعاون لتدريب الطلاب وتقديم الاستشارات الطبية من أعضاء هيئة التدريس والاستشاريين، مؤكدًا أنه بموجب الاتفاق سيتم التدريب العملى لطلاب الجامعة بالمستشفى، والتعرف علي الأساليب الحديثة للتشخيص والعلاج.



ونوه رئيس جامعة حلوان إلى أن مستشفي 15 مايو النموذجي مجهزة علي إعلى مستوي من التجهيزات في جميع التخصصات.

وقال قنديل إن التنسيق والتعاون يأتي لاستغلال الإمكانات المتاحة لصالح المواطن المصري، تنفيذاً للسياسة الصحية للدولة، وحرصاً على تقديم خدمات علاجية وتشخيصية بمستوى طبي متميز للمرضى المترددين على المستشفيات.

وعرض وفد وزارة الصحة و مستشفى ١٥ مايو إمكانيات المستشفى التي تحتوي علي وحدات غسيل كلي ورعايات جراحية وباطنية وقلب، وكذلك وحدة اطفال مبتسرين وحضانات، وجهاز رنين مغناطيسي وأشعة مقطعية وجهاز قسطرة قلبية وجاري تجهيز المستشفي بجهاز القلب المفتوح وتجهيز جراحات المخ والأعصاب للمساهمة في القضاء علي قوائم الانتظار وذلك في اطار الخطة القومية للدولة.

عقد اللقاء بحضور الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعميد كلية الطب، الدكتورة رشا رفاعي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، مها ابراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ايمان حسين مدير مستشفى ١٥ مايو النموذجي، الدكتور بيتر وجيه أمانة المراكز الطبية.

كما إستقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد توماس شاما مدير مؤسسة هانس زايدل الألمانية في منتصف الأسبوع، لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجامعة والمؤسسة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار سعي الجامعة لتنمية قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، من أبنائها الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالمجتمع الجامعي، وتهيئة البيئة الجامعية لكي يتمكنوا من آداء الأنشطة المختلفة بكفاءة.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ضرورة تحقيق التعاون من أجل توفير البرامج التدريبية المختلفة التي تستهدف بناء قدرات أبنائها من ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع وتوفير الدخل وسبل العيش الكريم لهم، والذي يسهم بدوره في تنمية المجتمع المصري من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إطار استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح رئيس جامعة حلوان أنه تم التواصل والاتفاق بين الجامعة ومؤسسة هانس زايدل الألمانية للتعاون لتقديم بعض البرامج التدريبية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والاداريين خلال عام ٢٠٢٣، حيث سيتم عقد دورات تدريبية عن لغة الإشارة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم برامج تدريب للتأهيل لسوق العمل.

وعلي جانب آخر أعلن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إنشاء مجلس علماء خاص بالجامعة في إطار الالتزام بتعزيز البحث العلمي والابتكار كجزء أساسي من رؤية الجامعة ودورها التعليمي، لافتا إلى أنه تم تخصيص ١٠% من دخل الجامعة للبحث العلمي بما يعكس الالتزام بتطوير المعرفة والمساهمة في تحقيق التقدم العلمي والاقتصادي في مصر.

وأكد الدكتور السيد قنديل على هامش الندوة التى نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع مكتب تايكو حلوان بعنوان "مواد الأسمنت والخرسانة" - أن جامعة حلوان وقعت شراكات وبروتوكولات تعاون مع مؤسسات عديدة من أجل تعزيز مكانة الجامعة كمركز رائد للبحث العلمي وتطوير المعرفة، وإيمانا بأهمية توطيد العلاقات مع الجامعات الأخرى وتشكيل شراكات استراتيجية تساهم في تطوير القدرات البحثية وتعزيز التقدم العلمي والتكنولوجي.

وأضاف قنديل، أنه يدرك أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو آداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لعلمائنا وباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، مشيرا إلى أنه سيعمل على تكريم العلماء وتوفير الدعم الكامل لهم، فهم أصحاب الدور الحاسم في تحقيق الاستدامة والتقدم في جميع المجالات.

من جانبه، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن الندوة تناولت تحديات سوق العمل ومتطلباته في مجال صناعة الاسمنت ومواد البناء والخرسانة.

ومع نهاية الأسبوع استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور إسماعيل الهادي احميدة الملحق الثقافي الليبي، والدكتور عبد القادر يوسف إبراهيم مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، ومريم سعيد صالح المشرف الأكاديمي على الطلاب الليبيين، لبحث سبل التعاون لتعليم الطلاب ذوى الإعاقة.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة مؤسسة تعليمية رائدة ملتزمة بتوفير فرص التعليم العالي المتكامل والشامل لجميع الطلاب، بما في ذلك الطلاب من ذوي الإعاقة ، فنحن نؤمن بأن كل فرد يستحق الحصول على فرصة تعليمية متساوية في بيئة جامعية تشجع على التفوق والتطور الشخصي.

واستعرض قنديل خدمات مركز ذوي الإعاقة بجامعة حلوان، حيث يعمل المركز لتقديم كل أوجه الرعاية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم ورعايتها، وتحقيق أقصى درجات دمجهم مع أقرانهم سواء في حياتهم العلمية أو الاجتماعية.

وشهد اللقاء تبادل الآراء والخبرات بين الوفد الليبي حول التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الاعاقة خاصةً في مجال التعليم، وأهمية توفير بيئة تعليمية ملائمة لهم، كما تم تبادل الأفكار حول تطوير البرامج الأكاديمية والخدمات الداعمة للطلاب وتقديم الدعم الفني والتقني لتمكينهم من الاستفادة الكاملة من فرص التعليم العالي.

من جانبهم، أعرب الوفد الليبي عن اهتمامهم الكبير بتعزيز التعاون الأكاديمي مع جامعة حلوان، وأشادوا بجهود الجامعة في توفير فرص التعليم العالي للطلاب ذوي الهمم وتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الأكاديمية، حيث تم التطرق في الاجتماع إلى العديد من المبادرات المحتملة لتعزيز التعاون بما في ذلك تبادل الطلاب وتنظيم برامج مشتركة، وإطلاق مبادرات مشتركة لدعم الطلاب ذوي الهمم وتعزيز فرصهم وإنشاء برامج تعليمية مخصصة، وتوفير الدعم الفني والتقني لهم.

وقدم الوفد الليبي الشكر لجامعة حلوان على حسن الاستقبال والتعاون المثمر، وأعربوا عن تطلعهم لتعميق العلاقات الأكاديمية بين البلدين.