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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

رياح مثيرة للأتربة وأمطار.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الغد

حاله الطقس اليوم
حاله الطقس اليوم

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس الأيام المقبلة، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأيام المقبلة تغيرا بدرجات الحرارة، وتقلبات جوية شديدة.

حالة الطقس اليوم 

تحذير هيئة الارصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا السبت على كافة أنحاء البلاد ليسود طقس غائم معتدل صباحا، وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على سيناء وجنوب الصعيد، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وخلال الليل يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل، ومعتدل على باقي أنحاء البلاد.

نشاط الرياح

بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء البلاد وتصل الي القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع سقوط أمطار خفيفة إلي رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد.

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