توك شو.. حالة الطقس خلال الساعات المقبلة والأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ومن بينها :

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج ، تعليقا على تنظيم زراعة سوهاج لندوة عن آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية: إن الندوة نظمت انطلاقا من من إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، متابعا: "تم إطلاق استراتيجية الابتكار عام 2018، وهو يعطي الحق للجامعات بتسويق نواتج البحث العلمي للمجتمع المحيط " .

قال الناقد الرياضي كابتن مصطفي مدحت، إن فريق الأهليتحسن جدا الفترة السابقة من ناحية مستوي الهجوم، مضيفا أن فريق الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري الحساسية والمناعة، تعليقا على إطلاق مبادرة للتصدي للتحديات الصحية المتعلقة بتغير المناخ في إفريقيا، إن منظمة الصحة العالمية مهتمة بصحة سكان القارة بشكل عام، ولكن المبادرة الإقليمية للدول الإفريقية تهدف لمنع ظهور مصادر تؤثر على المناخ، وبالتالي تؤثر بالسلب على موطني إفريقيا .

قال الدكتور محمد المنيسي ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، تعليقا على اشادة " فوربس " بتجربة مصر في القضاء على فيروس سي، إن ما حققته مصر يعد انجاز بكافة المقاييس ، متابعا: " مصر قامت بإنجاز غير مسبوق وكان هناك رؤية وخطة وتنفيذ " .

أكد محمد رمضان الصغير نجم الترسانة السابق، أن حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، سيرحل عن النادي الأهلي، وسيلعب في قطر.

قدمت فضائية العربية تقريرا عن تحذير النرويج من الاقتراب من حوت لطيف بسبب شكوك حول قيامه بمهمات جاسوسية، فقد قامت السلطات النرويجية بتحذيرات شديدة بشأن التعامل مع حوت من نوع " بيلوغا" اللطيف، بسبب شكوك حول عمله جاسوسا لروسيا.



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تحدث محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن فضل وحكم الصلاة على رسول الله، قائلا: نحن أمرنا في القرآن الكريم بكثرة الصلاة على رسول الله، مستشهدا بقول الله عز وجل :" إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".