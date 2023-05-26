عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توك شو.. حالة الطقس خلال الساعات المقبلة والأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا

ملف التوك شو
ملف التوك شو

تناولت برامج “ التوك شو ” ، اليوم ، الجمعة عدد من الموضوعات والقضايا الهامة ومن بينها : 

درجة الحرارة 43.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

 

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده منذ عدة أيام بسبب الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث ستكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية، و43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد نهارا.

جامعة سوهاج تستنبط سلالات محاصيل جديدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.. شاهد

 

قال الدكتور مصطفى عبد الخالق،  رئيس جامعة سوهاج ، تعليقا على تنظيم زراعة سوهاج لندوة عن آثار التغيرات المناخية على المحاصيل الاستراتيجية: إن الندوة نظمت انطلاقا من من إطلاق الدولة للاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، متابعا: "تم إطلاق استراتيجية الابتكار عام 2018، وهو يعطي الحق للجامعات بتسويق نواتج البحث العلمي للمجتمع المحيط " .

 

منظومة دفاعية وهجومية متميزة| محلل أداء: الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال أفريقيا
 

قال الناقد الرياضي كابتن مصطفي مدحت، إن  فريق الأهليتحسن جدا الفترة السابقة من ناحية مستوي الهجوم، مضيفا أن فريق الأهلي الأقرب للتتويج بدوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

استشاري حساسية ومناعة: منظمة الصحة العالمية مهتمة بسكان إفريقيا.. فيديو

 

قال الدكتور أشرف عقبة، استشاري الحساسية والمناعة، تعليقا على إطلاق مبادرة للتصدي للتحديات الصحية المتعلقة بتغير المناخ في إفريقيا، إن منظمة  الصحة العالمية مهتمة بصحة سكان القارة بشكل عام، ولكن المبادرة الإقليمية للدول الإفريقية تهدف لمنع ظهور مصادر تؤثر على المناخ، وبالتالي تؤثر بالسلب على موطني إفريقيا .

 

غير مسبوقة| محمد المنيسي: مصر كانت لديها خطة للتعامل مع فيروس سي.. فيديو

 

 قال الدكتور محمد المنيسي ، استشاري الجهاز الهضمي والكبد ، تعليقا على اشادة " فوربس " بتجربة مصر في القضاء على  فيروس سي، إن ما حققته مصر يعد انجاز بكافة المقاييس ، متابعا: " مصر قامت بإنجاز غير مسبوق وكان هناك رؤية وخطة وتنفيذ " .

 

حمدي فتحي وديانج سيرحلان عن الأهلي.. ومفاجأة في الصفقات الجديدة

أكد محمد رمضان الصغير نجم الترسانة السابق، أن حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، سيرحل عن النادي الأهلي، وسيلعب في قطر.

كاميرا حول رقبته.. السلطات النرويجية تحذر من حوت أبيض يعمل جاسوسا لحساب روسيا
 

قدمت فضائية العربية تقريرا عن تحذير النرويج من الاقتراب من حوت لطيف بسبب شكوك حول قيامه بمهمات جاسوسية، فقد قامت السلطات النرويجية بتحذيرات شديدة بشأن التعامل مع حوت من نوع " بيلوغا" اللطيف، بسبب شكوك حول عمله جاسوسا لروسيا.

 

بث مباشر.. كلمة محافظ البنك المركزي في الجلسة الختامية لاجتماعات بنك التنمية الأفريقي


 حرضا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة اخبارية متميزة نقدم لكم بثا مباشر لـ كلمة محافظ البنك المركزي بالجلسة الختامية بشرم الشيخ لاجتماعات بنك التنمية الافريقي .

 

تزيل الهموم وتمحي الذنوب.. الأوقاف توضح فضل الصلاة على النبي

 

تحدث محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، عن فضل وحكم الصلاة على رسول الله، قائلا: نحن أمرنا في القرآن الكريم بكثرة الصلاة على رسول الله، مستشهدا بقول الله عز وجل :" إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا".

 

 

التوك شو درجة الحرارة جامعة سوهاج دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه تاني|زلزال يضرب أسعار الذهب الآن بعد قرار الحكومة والبنك المركزي

أول ردة فعل من كهربا عقب قرار رحيله بنهاية الموسم

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

خطأ كبير.. ساموزين ينتقد مروان خوري ويتهمه بسرقة لحن أغنيته.. فيديو

خسر 7 جنيهات|الدولار يهتز بقوة في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

بعين صناعية| تفاصيل خطوبة البلوجر سارة محمد والصور الأولى لـ "قراية الفاتحة"

تحذير عاجل |الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

نجم الزمالك يوقع لنادي بيراميدز

توقف المطارات والقطارات بعد زلزال عنيف في اليابان

ردد أفضل صيغة في الصلاة على النبي .. تنحل بها العقد وتنفك بها الكروب

حصاد الأسبوع .. ماذا أنجزت وزارة التعليم خلال 7 أيام ؟

الصحة العالمية: مصر استطاعت السيطرة على مرض شلل الأطفال والقضاء عليه تماما

أدت رسالتها.. تفاعل كبير مع مبادرة الأوقاف لـ الصلاة على النبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. أبراج تشعر بالغيرة من إنجازات الشركاء وسعر قميص أحمد سعد الشفاف

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

فيديو

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

فيديوجراف..الأرض تستقبل أول رسالة من الفضائيين

عاكسوا مراته .. تفاصيل مثيرة لمشاجرة إمام عاشور بالشيخ زايد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

اﻟﻤﺰﻳﺪ