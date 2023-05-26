حملات مكبرة لجهاز حماية المستهلك على 40 منشأة تجارية بأسوان وكوم أمبو وإدفو

إستكمل جهاز حماية المستهلك بإشراف من صالح فنجرى مدير الفرع الإقليمى للجهاز بأسوان تنظيم الحملات المكبرة الهادفة للضرب بيدٍ من حديد على الجشعين من التجار والمحتكرين للسلع ، وقد إستهدفت هذه الحملات المرور على 40 منشأة تجارية على مدار 3 أيام داخل نطاق مدينة أسوان ، ومركز ومدينة كوم أمبو ، وأيضاً مركز ومدينة إدفو.

ويأتى ذلك من أجل تحقيق السيطرة على الأسعار ، وتنفيذاً لتعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمسئولين بضبط الأسواق ، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

حماية المستهلك

حيث أسفرت عن تحرير ٣٩ محضراً ومخالفة لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، منهم ٢ محضر لحيازة أغذية منتهية الصلاحية ، وتم تحرير المحاضر ، وقيدها بمركز شرطة أسوان حيث أصدرت النيابة العامة فى المحضرين قرار بالإعدام ، وتم إعدام الأحراز المضبوطة بالطرق الصحية السليمة ، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعدم الإعلان عن أسعارالسلع المعروضة للبيع.

فضلاً عن تحرير محاضر مخالفات للنظافة العامة والإشتراطات البيئية ، وإشغال للطريق العام ، وكذا عدم حمل شهادة صحية ، علاوة على الذبح خارج السلخانة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وقد شارك فى تنفيذ أعمال هذه الحملات مسئولى جهاز حماية المستهلك وهم أحمد عبد القادر ، وشاذلى حمدى حكيم من مأمورى الضبط القضائى ، وأيضاً حسن إسماعيل أحمد ، ومحمود حنفى عبادى ، وأمنية أحمد إبراهيم ، ومروة ذكى ، وسيد فواز .

جهود

هذا وكان قد تم تنظيم حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات ، والتعدى على حرم الطرق الرئيسية بمنطقة الجيش ، وعدد من الشوارع الفرعية وسط مدينة أسوان ، وذلك بعد ورود شكاوى من المواطنين بتسبب المحلات التجارية فى إحداث حالة من التكدس والإزدحام المرورى بهذه الشوارع.

وقد أسفرت الحملة عن تنفيذ ورفع عدد 1150 حالة إشغال ، مع مصادرة كميات كبيرة من البضائع والمنتجات ، بالإضافة إلى تحرير 23 محضر مخالفة ، فيما شارك فى الحملة العميد أحمد عز مدير عام إدارة الأمن بديوان المحافظة ، وكل من نواب رئيس مركز ومدينة أسوان ورؤساء الأحياء ، ومدير إدارة المتابعة الميدانية ، بالإضافة إلى مسئولي شرطة المرافق وحماية المستهلك والصحة والبيئة.