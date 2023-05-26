بوتين : فاجأنا الشركات الأوروبية في روسيا حتى غادرت

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الشركات الغربية التي غادرت روسيا لم تكن تتوقع مثل هذه النتائج حيث نما قطاع الأعمال الروسي بقوة لدرجة يمكن ملء الفراغ بالصناعات الرئيسية.



وأضاف بوتين خلال اجتماع مع أعضاء المنظمة العامة لعموم روسيا "روسيا للأعمال" اليوم الجمعة: "لقد أصبح اقتصادنا وأعمالنا وشركاتنا قوية للغاية بحيث يمكنها بسهولة شغل الفراغ في الصناعات الرئيسية. ويبدو أن (الشركات الغربية) لم تتوقع منا مثل هذه النتائج. بالمناسبة، فإن الوضع في سوق العمل عند أفضل مستوى في أي وقت مضى".

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، إلى أن الوقت قد حان لأن تستعيد الشركات الروسية مكانتها في السوق.

وأضاف الرئيس الروسي: "الغالبية العظمى من رواد الأعمال المحليين، أظهروا بشكل مقنع أن اهتماماتهم مرتبطة بروسيا وأظهروا الرغبة في توسيع الإنتاج".

وشدد على أن روسيا لا ينبغي أن تركز فقط على السوق المحلية، وهذا هو الطريق نحو الاكتفاء الذاتي.