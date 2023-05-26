بوتين: الوضع بين أرمينيا وأذربيجان يتجه نحو التسوية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس إنه على الرغم من الصعوبات، فإنه يشعر بأن أذربيجان وأرمينيا تتجهان نحو تسوية الصراع المستمر بينهما منذ عقود حول إقليم ناجورنو قرة باج.

جاء ذلك خلال اجتماع في الكرملين مع زعيمي البلدين أذاعه التلفزيون. وروسيا وسيط رئيسي منذ زمن طويل بين البلدين الواقعين على الطرف الجنوبي الغربي للاتحاد السوفيتي السابق واللذين خاضا حربين كبيرتين خلال العقود الثلاثة الماضية.

وقال بوتين: "في رأيي، بشكل عام، أنه رغم الصعوبات والمشكلات، التي يوجد منها ما يكفي، فإن الوضع يتجه نحو التسوية"، مضيفً أنا مسؤولين من أرمينيا وأذربيجان وروسيا سيجتمعون الأسبوع المقبل في محاولة لضمان "حل جميع القضايا العالقة".

وسيطرت أذربيجان في عام 2020 على مناطق كانت خاضعة لسيطرة الأرمن في جيب ناجورنو قرة باج الجبلي ومحيطه، وقيدت بشكل متكرر استخدام الطريق الوحيد الذي يربط المنطقة بأرمينيا.

ومن بين القضايا العالقة بين البلدين حقوق وأمن حوالي 120 ألف أرمني يعيشون في ناجورنو قرة باج، وهي منطقة معترف بها دوليا كجزء من أذربيجان.

وعلى الرغم من المشادة الحادة بينهما، قال كل من باشينيان وعلييف إن الآونة الأخيرة شهدت إحراز تقدم نحو تسوية تقوم على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضي كل منهما.