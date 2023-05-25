إعلان عاجل من رئيس أذربيجان بشأن توقيع اتفاق سلام دائم مع أرمينيا

قال الرئيس الأذربايجاني، إلهام علييف، اليوم الخميس، إن هناك أسبابا جدية لتطبيع العلاقات مع أرمينيا على أساس الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي.

وأكد علييف، خلال اجتماع في موسكو، اليوم الخميس، إن باكو ليس لديها مطالبات إقليمية إلى يريفان.

وأشار الرئيس الأذربايجاني، إلى وجود فرصة حقيقية لتوقيع اتفاق سلام دائم مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا وأذربيجان على خلاف منذ ثلاثة عقود، حيث خاضتا حربين على منطقة ناجورنو كاراباخ الانفصالية.

في الأشهر الأخيرة، أعرب الجانبان عن استعدادهما المتزايد لتوقيع اتفاق سلام دائم، حتى مع استمرار المناوشات المنتظمة.