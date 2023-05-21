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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب ممر لاتشين.. أرمينيا تتحرك ضد أذربيجان

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

قالت إيجيشي كيراكوسيان، ممثلة القضايا القانونية الدولية في أرمينيا، اليوم الأحد، إن أرمينيا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للمرة الثانية فيما يتعلق بنصب أذربيجان نقطة تفتيش في ممر لاتشين على الطريق الذي يربط أرمينيا بناجورنو كاراباخ.

وقالت كيراكوسيان، في مقابلة مع التلفزيون العام في أرمينيا، "بعد إقامة نقطة تفتيش على الطريق بين أرمينيا وناجورنو كاراباخ ، ناشدنا محكمة العدل الدولية للمرة الثانية. وتتوقع يريفان أن تطبق لاهاي تدبيرا مؤقتا على باكو، تطالب بالتحرك دون عوائق على طول ممر لاتشين، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مطالبتنا".

كما أثار مكتب مفوض أرمينيا للشؤون القانونية الدولية مسألة أن باكو لا تمتثل فقط للقرارات المؤقتة لمحكمة الأمم المتحدة، بل تتجاهل أيضًا أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

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وفي فبراير، قررت محكمة العدل الدولية تطبيق تدابير مؤقتة ضد أذربيجان بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وبهذا القرار، أشارت المحكمة إلى وجود تهديد مباشر بإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الأرمن بموجب الاتفاقية وأجبرت أذربيجان على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار حركة المواطنين والمركبات والبضائع في كلا الاتجاهين عبر ممر لاتشين.

ممر لاتشين أرمينيا محكمة العدل الدولية اذربيجان

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