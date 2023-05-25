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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناوشة في موسكو.. اشتباك بين رئيس وزراء أرمينيا وزعيم أذربيجان بسبب مصطلح

أرمينيا وأذربيجان
أرمينيا وأذربيجان

اشتبك رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، والرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الخميس، في قمة “EAEU” في موسكو.

وكان السبب هو استخدام علييف مصطلح "ممر زانجيزور”، وردا على ذلك، قال باشينيان إن هذه العبارة استخدمت في السنوات الأخيرة للتعبير عن مطالبات إقليمية ضد أرمينيا.

وأشار رئيس الوزراء الأرمني، إلى أنه في البيان الثلاثي لقادة أرمينيا وروسيا وأذربيجان، لم يذكر سوى ممر واحد - لاتشين، يربط أرمينيا بـ ناجورنو كاراباخ.

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وصرح رئيس أذربيجان، أنه لا توجد مطالبات إقليمية في كلماته، وأن المصطلح الذي استخدمه مقبول في الممارسة الدولية.

كما لم يتفق زعماء أرمينيا وأذربيجان على مسألة تشغيل ممر لاتشين.

وصرح باشينيان أن هذا الممر مغلق، ولكن لم يوافق علييف على ذلك.

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