انفراجة .. أرمينيا وأذربيجان تعلنان الاتفاق على الاعتراف المتبادل بوحدة أراضيهما

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، اليوم الخميس، إن أرمينيا وأذربيجان اتفقتا على الاعتراف المتبادل بوحدة الأراضي.

وأكد باشينيان، أنه “على هذا الأساس فإن الدولتين تحرزان تقدماً جيداً نحو تسوية العلاقات”.

بدوره، قال الرئيس الأذربايجاني، إلهام علييف، إن باكو ليس لديها أي مطالبات إقليمية ضد أرمينيا.

وأشار الى ان الفرصة سانحة حاليا للدولتين للتوصل الى اتفاق سلام "معتبرا أن “أرمينيا اعترفت بـ كاراباخ كجزء من اذربيجان".

وأضاف علييف، أن هناك متطلبات جدية لتطبيع العلاقات على أساس الاعتراف بوحدة أراضي الطرف الآخر.

وبدأت يريفان وباكو العام الماضي، بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مناقشة معاهدة سلام مستقبلية.

وتتبادل الدولتان بشكل دوري الاقتراحات حول نص معاهدة السلام.