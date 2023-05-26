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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

أحمد سليمان عضو مجلس
أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق

‏نقلا عن فضائية العربية، علق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق أحمد سليمان على إعلان مرتضى منصور اعتذاره عن عدم رئاسة نادي الزمالك ورحيله مع ابنيه أمير مرتضى مدير الكرة وأحمد مرتضى عضو مجلس الإدارة والمشرف على قطاع الصالات أن "نادي الزمالك مش بيقف على حد".

وتابع أحمد سليمان خلال لقائه في أحد البرامج الرياضية أن لو أنا موجود في عمل تطوعي ومش قادر عليه ارحل عادي وهذا في النهاية مجرد عمل تطوعي ونادي الزمالك دخل له ٥ مليار جنيه في الفترة الماضية وكل الناس تداولت الأمر وبالفعل هذا حدث ولكن الأموال صرفت غلط.

 

نادي الزمالك 

وأضاف إزاي يكون فريق الزمالك فائز بالدوري مرتين متتاليتين وأروح اشتري 18 لاعب جديد هذا أمر غير موجود في عرف كرة القدم والإحلال والتبديل في فرق كرة القدم يكون بنسب محددة، والامر الثاني أن أولاد نادي الزمالك غير موجودين ونادي الزمالك لديه كوادر كبيرة جدا غير موجودة في المشهد ونادي الزمالك مش هيقف على أمير او أحمد مرتضى وكل الأشخاص تزول والنادي هو الباقي.

نادي الزمالك احمد سليمان مرتضى منصو امير مرتضى احمد مرتضي

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