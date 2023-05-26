الزمالك يحسم مصير أحمد فتوح من المباراة المقبلة

كشف مصدر مطلع داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن اقتراب أحمد فتوح، الظهير الأيسر للأبيض، من العودة للتشكيل الأساسي خلال مباراة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وأكد المصدر أن اللاعب تماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها بتمزق في عضلة مفصل الحوض، وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات بعدما انتظم في التدريبات الجماعية.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم الجمعة ،ويستأنف الفريق تدريباته غدًا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.