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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بمشاركة 4800 طالب.. الشباب والرياضة تختتم قافلتها التعليمية بالجيزة والفيـوم

صدى البلد

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ،اليوم الجمعه  ، فعاليات القافلة التعليمية المتنوعة  لطلاب الثانوية العامة بمحافظتي الجيزة والفيوم علي مدار يومي الخميس والجمعة  ، تحت شعار " الجمهورية الجديدة .. العلم والعمل" ، ضمن المشروع القومي للقوافل التعليمية والتنويرية والذى تنفذه الوزارة للعام العاشر على التوالي ، بالتعاون مع وزارتي " التربية والتعليم والتعليم الفني ،  التنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا  "،  في 16 محافظة ، وذلك ضمن خُطتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة للعام الدراسي 2022_2023 ، والمحافظات الحدودية وصعيد مصر ، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي - رئيس مجلس الوزراء .


وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بتنظيم تلك القوافل التي تسعي إلي الارتقاء بالمستوى التعليمي* للطلاب ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم منتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب علي مدي يومي الخميس والجمعة ،  لافتًا إلى :"  إقبال  الطلاب المتزايد بمحافظتي الجيزة والفيوم  للإستفادة التامة من القافلة داخل ( مدرسة الشهيد مصطفى عبيدو الثانوية ، و قاعة مسايا بمحافظة الجيزة ، حيث شهدت القافلة  حضور ٣٨٠٠ طالب وطالبة .

كما شهد مركز الابتكار الشبابي والتعلم بشكشوك  بمحافظة الفيوم* مشاركة ١٠٠٠ طالب وطالبة لفعاليات القافلة .

وجدد  «صبحي »: علي أهمية تفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات* ، من خلال تطبيق  تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع ، الاستمرار في مشروع القوافل داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” والصعيد والمحافظات الحدودية ،  لمواكبة تطلعات الجمهورية الجديدة في إطار استراتيجية "بناء الإنسان" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونالت القافلة قبول وإعجاب من الطلاب المشاركين* ، حيث عبروا عن مدى الاستفادة التى حصلوا عليها وطالبوا بأن يكون هناك المزيد مثل هذا اللقاءات شاكرين الجهات الشريكة وجميع القائمين على تنفيذ هذه القافلة .

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