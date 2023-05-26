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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أعشاب موسعة للشعبالهوائية.

 أعشاب موسعة للشعب الهوائية..

· الزنجبيل..

يمتاز الزنجبيل بخصائصه المُضادة للالتهابات، تأثير الزنجبيل في توسعة الشعب الهوائية، ويمكن تحضيره عن طريق إضافة 20-40 غراماً من شرائح الزنجبيل الطازج إلى كوبٍ من الماء الساخن، ثمّ ترك الخليط ينقع قليلاً، كما يمكن إضافة العسل، أو الليمون كمُنهاتٍإضافيةٍ لتحسين طعم مشروب الزنجبيل.


 

· الزعتر ..

يُعدّ الزعتر من العلاجات الشائعة للسُعال، والتهاب الحلق والشعب الهوائية؛ حيث تأثير شراب السُعال الذي يحتوي على مستخلص أوراقالزعتر واللبلاب في المساهمة بشكلٍ فعّالٍ في تخفيف السُعال المُصاحب لالتهاب الشُعب الهوائية الحادّ، وذلك لاحتوائه على مركباتٍ مُضادّةٍللأكسدة، ويمكن صنع شاي الزعتر عن طريق وضع ملعقتين صغيرتين من الزعتر المُجفف إلى كوبٍ من الماء الساخن، وتركه ينقع مدّة 10 دقائق.


 

·النعناع ..

تُستخدم أوراق النعناع كمُهدئٍ للحلق، ومُضادٍ للاحتقان؛ وذلك لاحتوائها على مركبٍ يُسمى المنثول الذي يساعد على إذابة المُخاط، وتوسعةالشُعب الهوائية، ويمكن استخدامه كشاي، بالإضافة إلى إمكانية استخدامه من خلال عمل حمام بخار لاستنشاق الأبخرة المُتصاعدة منهمن خلال وضع بضعة قطراتٍ من زيت النعناع؛ أي ما يُعادل 3-4 قطرات إلى 150 مليلتراً من الماء الساخن، ثمّ وضع منشفة فوق الرأس،واستنشاق البخار المُتصاعد منه.


 

· الكركم ..

يحتوي الكركم على مُركّبٍ يُسمّى الكركومين هو مركبٌ يمتلك خصائص مُضادّةً للأكسدة فعّالةً في التقليل من الأضرار الناجمة عن الجذورالحرّة في الجسم، ويُستخدم الكركم في توسعة القصبات الهوائية؛ كونه يساهم في التخفيف من احتقان الشعب الهوائية، ويمكن تحضيرهمن خلال إضافة نصف ملعقةٍ صغيرةٍ من الكركم إلى نصف كوبٍ من الحليب، ويُفضّل شربه على معدة فارغة بمعدّل مرتين إلى ثلاث مراتٍيومياً للاستفادة منه.

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