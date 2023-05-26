بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

نشر الفنان ماجد الكدواني صورا لحفل زفاف ابنه الأكبر، يوسف ماجد الكدواني ، وعلق عليها الكثير من متابعيه بالمباركة والدعاء لهما.

إطلالة اسطورية لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

وظهرت زوجة يوسف ماجد الكدواني، بفستان أسطوري باللون الأبيض بتصميم الكب ومنفوش من الأسفل وبذيل طويل .

وتركت زوجة يوسف ماجد الكدوراني هصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت زوجة يوسف ماجد الكدواني بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تلائمت مع لون بشرتها، مع إكسسورات بسيطة وناعمة.

إطلالة اسطورية لزوجة يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهم

إطلالة اسطورية لزوجة يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهم