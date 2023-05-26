عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

إطلالة اسطورية لزوجة
إطلالة اسطورية لزوجة يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهم  

نشر الفنان ماجد الكدواني صورا لحفل زفاف ابنه الأكبر، يوسف ماجد الكدواني ، وعلق عليها الكثير من متابعيه بالمباركة والدعاء لهما.

 

إطلالة اسطورية لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

 

وظهرت زوجة يوسف ماجد الكدواني، بفستان أسطوري باللون الأبيض بتصميم الكب ومنفوش من الأسفل وبذيل طويل .

 

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

 

وتركت زوجة يوسف ماجد الكدوراني هصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بتسريحة ويفي أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

واختارت زوجة يوسف ماجد الكدواني بعض اللمسات الناعمة من المكياج، والتي تلائمت مع لون بشرتها، مع إكسسورات بسيطة وناعمة.

 

إطلالة اسطورية لزوجة يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهم
إطلالة اسطورية لزوجة يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهم
إطلالة اسطورية لزوجة يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهم
الكدواني ماجد الكدواني يوسف ماجد الكدواني زوجة يوسف ماجد الكدواني حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطف ديانا.. اعترافات صادمة من فتاة الساحل بعد اعتداء خال صديقاتها عليها

ألفاظ خارجة .. تفاصيل صادمة في خناقة لقجع مع رئيس الكاف

من النهاردة هتاكل بروتين| طرح لحوم حية بـ 195 جنيها والبلدي بـ 220.. اشتريها من هنا

الصور الأولى من حفل زفاف ابن ماجد الكدواني

شبه فستان رانيا يوسف.. سخرية من أحمد سعد بسبب ملابسه وارتدائه حلق

طارق السيد يلمح لـ توقيع نجم الزمالك لنادي بيراميدز

مش في عُرف الكورة| عضو مجلس الزمالك السابق يوجّه رسالة لـ مرتضى منصور

خطفها وجردها من ملابسها.. “ديانا” سقطت ضحية لمريض الشهوة| حكاية جريمة في الساحل

موضوعات متعلقة

جمال شعبان: هكذا يعمل القلب بلا توقف

الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر ياسر أحمد وآية إبراهيم | شاهد

بعد أحمد سعد .. فنان شهير يصدم متابعيه بـ قميص تُل

بأكثر من 100 ألف جنيه..سعر غير متوقع لفستان ريا أبي راشد الفوشيا

لن تصدق.. سعر صادم لصندل نادين نسيب نجيم في باريس

تتخطى الربع مليون.. سعر إطلالة هيفاء وهبي في باريس تثير الجدل

احترس.. شرب الشاي بالحليب على الريق يصيبك بمشاكل صحية

تظهر في الليل.. علامتان في القدمين تشير لإرتفاع السكر في الدم

ترشيحاتنا

فيديو أثار الجدل| كيف عادت سمكة مجمدة إلى الحياة بعد رجوعها للمياه؟

حسام موافى يكشف عن أول أعراض الإصابة بالسكر .. فيديو

بيان شديد اللهجة من فلسطين بسبب انتهاكات قوات الاحتلال

قذيفة صاروخية.. أفشة يحرز هدف الأهلي الأول في شباك طلائع الجيش

هتراسل أي حد على WhatsApp من غير رقم موبايله.. ميزة ثورية جديدة

إنذاران وضغط متقدم .. ملخص تعادل الأهلي والطلائع في الشوط الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الزنجبيل.. أعشاب موسعة للشعب الهوائية

قرينا الفاتحة .. أجمل إطلالات البلوجر سارة بعد تصدرها التريند

بفستان أسطوري.. إطلالة ساحرة لـ عروس يوسف ماجد الكدواني في حفل زفافهما

جمال شعبان: هكذا يعمل القلب بلا توقف

فيديو

شفاف ومخرم.. انتقادات لاذعة لـ الفنان أحمد سعد بسبب إطلالته

العالم الهولندي يحذر من وقوع زلزال جديد مدمر.. تفاصيل/ فيديو جراف

مشروع جنة الله على الأرض.. الحبتور والعبار متفائلين بشأن الاقتصاد المصري

قصة حب دينا الشربيني .. ومتى تنفذ وصية والدها | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ