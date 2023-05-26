منها الاستاكوزا| وكيل خطة النواب : فرض الضرائب على منتجات مستوردة ..فيديو

أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم تعديل مشروع الضرائب الجديد بعد إجراء بعض الإضافات البسيطة.

وقال ياسر عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أنه كان هناك مقترح في مشروع “قانون الضرائب القديم" يفرض ضرائب على السلع الأساسية، ولكن تم إلغائه.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك زيادة بقيمة 1 في المائة على السلع التي يتم شرائها في المناطق الحرة، مؤكدا أن الضرائب المقررة تفرض على بعض المنتجات المستوردة مثل الجمبري والإستاكوزا والفواكه المجففة.

ساعات اليد و الجيب.

وأشار ياسر عمر إلى أن هناك رسم تنمية، بـ زيادة 10 % على الفاتورة الجمركية الخاصة بـ السلامون و الجمبري، و الاستاكوزا، و الجبنة الروكفورت، والكافيار، والفواكه الطازوجة القادمة من الخارج، و أجهزه الحلاقة، و مجففات الشعر، و الأيدي، ومحمصات الخبز، وساعات اليد و الجيب، كما أنه سيتم فرض ضرائب على ساعات اليد وساعات الجيب القادمة من الخارج للمستوردين.