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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 % زيادة على الفاتورة الجمركية لـ السلامون والجمبري والاستاكوزا والجبنة الريكفورت

السلع
السلع

أكد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة و الموازنة بـ مجلس النواب، أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات 36 ألف جنيه لجميع الموظفين.

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وأضاف وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الشخص الذى دخلة مليون جنيه في السنة، أي 83 ألف جنيه في العام، سيدفع مبلغ قليل لـ الضرائب، عما كان يدفع في الماضي.

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة ستعود بالنفع على الجميع، وان من دخله أقل من مليون جنيه سيدفع مبلغ أقل، ولكن الذى دخلة أكثر من مليون سيدفع أكثر مما كان يدفعه فى الماضي، وأن من يزيد دخله السنوي عن مليون جنيه يدفع 27.5% بدلا من 25%.

وطالب بعدم نشر الشائعات على السوشيال ميديا بخصوص زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية و المياه الغازية، مؤكدًا أن هذا غير صحيح، ولا زيادة.

وكشف أن هناك رسم تنمية، بـ زيادة 10 % على الفاتورة الجمركية الخاصة بـ  السلامون و الجمبري، و الاستاكوزا، و الجبنة الريكفورت، و الكافيوري، و الفواكه الطازوجة القادمة من الخارج، و أجهزه الحلاقة، و مجففات الشعر، و الأيدي، ومحمصات الخبز، وساعات اليد و الجيب.

وأوضح أن عروض الأوبرا و البالية ارتفعت 5%، التزحلق على الجليد ارتفعت 10%، وأن الألعاب السحرية و الحفلات و العروض الموسيقية و الغنائية ارتفع سعرها 10 %.

وتابع :" من سيقوم بـ رحلات غوص سيدفع 20%،  و العروض البحرية سترتفع 20%، وأن كل هذه الأشياء ستجمع 5 مليارات جنيه.

وكشف أن أسعار المشروبات بجميع أنواعها لم يرتفع سعرها، ولا السجائر، أو قطع غيار السيارات، ولا زيادة على أسعار تذاكر المتاحف وأن ما ينشر مجرد شائعات.

وأوضح أن هذا سينزل في جلسة عامة يوم الأحد أو الأثنين، بالمجلس، وبعد ذلك سيتم الحصول على موافقة، وبنسبة كبيرة سيتم التطبيق من شهر 7 ، بعد موافقة النواب و الرئيس السيسي.

وكشف أن دعم الكهرباء سببه الأساسي استخدام المواد البترولية، وأن الرئيس السيسي جه بعدم رفع أسعار الكهرباء في ظل أزمة فيروس كورونا.

 

وأشار إلى أنه كان يسافر كل عام لعمل عمرة، ولكن لمدة الثلاث سنوات الماضية لن يسافر بسبب الأزمات، وأوضح أن من يسافر سيدفع 100 جنيه زيادة.

واعترض الإعلامي أحمد موسى، على بعض الكلام، وقال إن الشخص الذى يسافر يكون فى حاجة لـ كل جنيه، بسبب الارتفاع في الأسعار في الخارج.

 

 

 

 

ضريبة على السلع المعمرة
البند( 12 ): فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

ويمكن تعريف السلع المعمرة على أنها السلع التي تستخدم لفترة زمنية طويلة دون أن تفقد قيمتها أو فائدتها، حيث تقبل طبيعة هذه السلع أن يتم استخدامها لأكثر من مرة وبأكثر من شكل أو طريقة.
وقد يمتد عمر هذه السلع لأكثر من ثلاث أو خمس سنوات، ولذلك فمن غير المتوقع أن يتم استبدالها خلال فترة قريبة.
ويتم شراء هذه السلع بعد فترة من البحث والمقارنة من قبل المستهلك، حيث غالبًا ما تكون المقارنة حول بدائل لها نفس الجودة، وتقدم نفس المميزات والفوائد ولكن بسعر أقل.
10 % على الفاتورة الجمركية 
كما يتم فرض رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية  مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

بند (30): إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الرسوم الضريبة تصب في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنها تحقق نحو ٥ مليارات جنيه للدولة، ويذهب جزء كبير منها للدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

رسوم تنمية الموارد المالية للدولة
ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.
وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
عند مغادرة أراضي الجمهورية:
100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

2. الشراء من الأسواق الحرة

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

3. الإعفاء من الرسوم

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

3. فرض رسوم جديدة

المادة الثالثة: تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

4. السلع المعمرة:  

2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

5. المشروبات الغازية

- المشروبات الغازية: 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

رسوم المشروبات الغازية

ويحصل الرسم على النحو الآتي: بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

 

مجلس النواب ياسر عمر ضريبة الدخل صدى البلد الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى

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