عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

حقيقة فرض رسوم ضريبية جديدة على السلع المعمرة والمشروبات الغازية| ما القصة؟

رسوم جديدة على السلع
رسوم جديدة على السلع المعمرة

ارتفعت الأسعار مؤخراً بفعل العديد من العوامل الخارجية والعالمية من جائحة كورونا للحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على اقتصادات الدول وأدت إلى زيادة التضخم وارتفاع العملات الأجنبيه ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات المحلية والسلع المعمرة. 

خطة النواب توافق على مشروع قانون بتعديل ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
رسوم جديدة على السلع المعمرة

رسوم جديدة على بعض الخدمات والسلع

وفي هذا الإطار أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء24 مايو، عددًا من التعديلات التي تسمح باضافة رسوم جديدة على بعض الخدمات، وكذلك أسعار بعض السلع.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة فخري الفقي، على تعديل قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

txt

خطة النواب: فرض رسم جديد على السلع المعمرة والمياه الغازية

txt

مراجعة كافة المستندات.. نقيب المحامين يصدر قرارًا لإدارة التحصيل بشأن رسوم القيد

ونصت التعديلات على القانون الأول بإضافة ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(،2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.

وتنص المادة الثانية، على تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة  على البند (5):  بفرض رسم بقيمة 100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

بنكي | كيفية التقدم للحصول على قرض السلع المعمرة من بنك مصر 2021
رسوم جديدة على السلع المعمرة

ضريبة على السلع المعمرة

البند( 12 ): فرض رسم 3% من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف الدولار بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدنى 12 دولارا.

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

المادة الثالثة بند (29) حول السلع المعمرة: بفرض 2% رسم من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية.

  • ويمكن تعريف السلع المعمرة على أنها السلع التي تستخدم لفترة زمنية طويلة دون أن تفقد قيمتها أو فائدتها، حيث تقبل طبيعة هذه السلع أن يتم استخدامها لأكثر من مرة وبأكثر من شكل أو طريقة.
  • وقد يمتد عمر هذه السلع لأكثر من ثلاث أو خمس سنوات، ولذلك فمن غير المتوقع أن يتم استبدالها خلال فترة قريبة.
  • ويتم شراء هذه السلع بعد فترة من البحث والمقارنة من قبل المستهلك، حيث غالبًا ما تكون المقارنة حول بدائل لها نفس الجودة، وتقدم نفس المميزات والفوائد ولكن بسعر أقل.
txt

وزير التموين يطمئن المواطنين على توافر سلع السكر والأرز والزيت

txt

أهم سيارات مزاد جمرك سفاجا.. تفاصيل

10 % على الفاتورة الجمركية 

كما يتم فرض رسم 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية  مضافا إليها الضريبة الجمركية على ما يلي من المواد المستوردة: أسماك السالمون وشرائح سمك السالمون الروبيان "جمبري" واستاكوزا الواردة في بنود التعريفة الجمركية أجبان ذات عروق زرقاء وأسماك الأنشوجه والكافيار والثمار القشرية والفواكه الطازجة أو المجففة والبن المحمص والشيكولاتة والطواحين والخلاطات ومجهزة الحلاقة ذات محرك كهربائي ومجففات الشعر والأجهزة الكهربائي لتصفيف وأجهزة إعداد القهوة والشاي ومحمصات الخبز للاستخدام المنزلي وسماعات الرأس وسماعات الأذن وساعات اليد والجيب وتروسيكلات واسكوترات وعربات ذات بدال وقداحات السجائر وغيرها من القداحات.

بند (30): إضافة رسم 5% من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة، على مشروع قانون بتعديل قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد وضريبة دخول المسرح والملاهي.

وأكد ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن الرسوم الضريبة تصب في مصلحة المواطن، مشيرا إلى أنها تحقق نحو ٥ مليارات جنيه للدولة، ويذهب جزء كبير منها للدعم بالموازنة العامة الجديدة للدولة.

خطة النواب" تقر فرض رسم تنمية موارد الدولة على السلع المعمرة والمياه الغازية - موقع الموقع
رسوم جديدة على السلع المعمرة

رسوم تنمية الموارد المالية للدولة

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 74 لسنة 1999بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.

وتنص المادة الأولى على: تضاف مادة جديدة برقم 50 مكررا لقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، نصها الآتي:

  • تزاد ضريبة الدمغة بنسبة إضافية 1% على أقساط ومقابل التأمين المنصوص عليها في البنود (1)، و(2)، و(3) من المادة (50) من هذا القانون.
txt

أزمة جديدة.. الصين تقرر زيادة رسوم التأشيرة للمواطنين الأمريكيين

txt

أسوة بالذهب.. تحرك برلماني عاجل لإلغاء تطبيق رسوم الإغراق على مواد البناء

  • وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنصي البندين (5)، و(12) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة النصان الآتيان:
  1. عند مغادرة أراضي الجمهورية:

100 جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، فيما عدا الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات (البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح) فيكون الرسم 50 جنيها.

ويستثنى من ذلك سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريون والأجانب والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية".

2. الشراء من الأسواق الحرة 

3 % من قيمة كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة بحد أدنى دولار ونصف بما فيها لتر واحد من المشروبات الروحية.

ويتم تحصیل 10 ٪ من قيمة كل لتر إضافي من المشروبات الروحية المصرح بها للاستعمال الشخصي، وبحد أدني 12 دولارا.

3. الإعفاء من الرسوم 

ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم شركات الأسواق الحرة بتحصيل الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية".

3. فرض رسوم جديدة 

المادة الثالثة: تضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، ثلاثة بنود جديدة بأرقام (29)، و(30)، و(31) نصها الآتي:

4. السلع المعمرة:  

2 % من قيمة المنتج النهائي للسلع المعمرة بأنواعها، ويصدر ببيان هذه السلع قرار من وزير المالية."

5. المشروبات الغازية 

- المشروبات الغازية: 5 % من قيمة المنتج النهائي للمشروبات الغازية بأنواعها سواء كانت مشروبات غازية صودا أو مشروبات غازية معطرة ومحلاة أو غير محلاة معبأة في زجاجات أو أوعية أخرى سواء كانت منتجة محليا أو مستوردة، بحد أدني 25 قرشا، ويصدر ببيان هذه المشروبات قرار من وزير المالية.

رسوم المشروبات الغازية 

ويحصل الرسم على النحو الآتي: بالنسبة للمشروبات الغازية المنتجة محليا، تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتحصيل الرسم من المنتج وتوريده إلى الخزانة العامة للدولة.

رسوم جديدة السلع المعمرة الفاتورة الجمركية المشروبات الغازية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلقني 7 شهور.. اعترافات زوجة صيدلي حلوان: شاف شات بيني وبين راجل

هتضيع عمرك عشان 5 ثواني..حسام موافي يحذر من هذه العادات الخاطئة

وفاة مشرف نشاط أثناء المراقبة على امتحانات الإعدادية | ماذا حدث

اتصاب في الغضروف | أحمد حسن يصدم جماهير الأهلي قبل لقاء الوداد

انخفاض في سعر الحديد والأسمنت اليوم

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

قناة مجانية تذيع نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد

بمليون دولار.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مغربي سوبر

موضوعات متعلقة

خطة النواب: فرض رسم جديد على السلع المعمرة والمياه الغازية

أزمة جديدة.. الصين تقرر زيادة رسوم التأشيرة للمواطنين الأمريكيين

من يحقق إيرادا يوفي الدولة حقها| حقيقة فرض ضريبة جديدة.. فيديو

ترشيحاتنا

احتجّوا على ضرائب | متمردون يخطفون 30 امرأة في الكاميرون

انخفاض حاد| مفاجأة مدوية عن أسعار الدواجن والبيض

أزمة سقف الدين.. رئيس النواب الأمريكي يرسل مفاوضيه لجولة جديدة بالبيت الأبيض

تشمل كافة السيناريوهات.. الخارجية ترد على ادعاءات بيان أثيوبي المضلل

الصين وروسيا حلفاء ضد أمريكا.. تقرير يثبت التعاون الاقتصادي الضخم بين البلدين

الصراع يشتعل بين الصين واليابان بسبب الناتو.. ماذا يحدث؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نبيع ولا نشتري.. الغرف التجارية تجيب بعد إنخفاض أسعار الذهب (تفاصيل)

إنتاج الكوارتز بالعين السخنة.. مصر تعيد اكتشاف كنوز الأرض باستخدام الأقمار الصناعية|جولة خاصة

تنبيه .. الإكثار من مشروب صحي شهير يسبب حصوات الكلى

7 حيل لتقوية النظر وحمايته من التدهور| اعملها لوبتفتح اللاب والموبايل كتير

فيديو

هل يعود إلى مصر ؟ تطورات في اختفاء أحمد بغدودة | فيديو

«بتاكل من الزبالة».. مصير مؤلم للحسناء لوني ويلسون في شوارع أمريكا «فيديوجراف»

تحصيل وزارة الصحة مبالغ مالية من المواطنين | ما الحقيقة ؟

الصفقة تمت.. تفاصيل عرض حمدي فتحي للرحيل إلى الدوري القطري|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

اﻟﻤﺰﻳﺪ