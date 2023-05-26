ناقد رياضي: وزير الرياضة يحاول إنهاء الخصومة بين ممدوح عباس ومرتضى منصور

علق الكاتب الصحفي والناقد الرياضي جمال الزهيري، على قرار مجلس الزمالك بشأن تقدمه بشكوى رسمية إلى المحكمة الرياضية الدولية ضد لجنة التظلمات، والاتحاد المصري ولاعب النادي الأهلي محمود كهربا.



وقال جمال الزهيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إنه من حق نادي الزمالك الدفاع عن حقوقه بكافة الطرق القانونية الممكنة، ولا يجوز لأحد أن يصادر على غيره ويمنعه من اللجوء إلى القضاء والبحث عن حقوقه وإذا كان له حق سيحصل عليه.

وتابع جمال الزهيري، أن الصراع القائم بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وممدوح عباس تسبب الحجز على أرصدة النادي وأصبح مهددا بالإيقاف لثلاث فترات قيد، مشيرا إلى أن هناك محاولات قائمة بين الدكتور أشرف صبحي وممدوح عباس للتخلي عن خصومته مع المستشار مرتضى منصور.

