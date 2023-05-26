روسيا تعلن تنفيذ ضربات صاروخية بأسلحة عالية الدقة

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إن القوات الروسية نفذت ضربة صاروخية ناجحة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة تم إطلاقها من الجو على مواقع تخزين الذخيرة للقوات الأوكرانية.

واضاف البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أنه تم إحباط أعمال مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مدفع هاوتزر Msta-B.

واضافت الدفاع الروسية :"في محور كراسني ليمانسك، تم تصفية أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدفعية ذاتية الدفع من طراز Akatsiya ، بالإضافة إلى مدافع D-20 و D-30".

بينما قامت بتصفية ما يصل إلى 190 من العسكريين الأوكرانيين، وتم تدمير مدفع هاوتزر D-30 وتم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 54 التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وفي منطقة نوفونيكولايفكا بمنطقة نيكولايف، تم تدمير محطة رادار أوكرانية للكشف عن الأهداف المنخفضة الارتفاع "ST-68UM" وتعقبها.

بالإضافة إلي اعتراض الصاروخ التكتيكي التشغيلي Grom-2 =، وعشرة صواريخ HIMARS، وصاروخين كروز بعيدي المدى من طراز Storm Shadow.

و تدمير 20 مسيرة أوكرانية في خاركوف ولوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيه.