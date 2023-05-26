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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توريد القمح بدمياط يتخطى النسبة المستهدفة

توريد القمح
توريد القمح

أكدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، انتظام عملية توريد القمح للشون والهناجر التى تم تجهيزها قبل انطلاق موسم التوريد لهذا العام والذى بدأ إبريل الماضى ، معلنة عن توريد ٣٩٤٥٤.٩٦٠طن من المحصول حتى اليوم وذلك بنسبة تخطت ١١٦.٨% من المستهدف.

وأضافت ان المساحة المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة ٣١٠٠٢ فدان ، كما أكدت أن المحافظة تعمل على تحقيق المستهدف وضبط منظومة التوريد و التخزين ،مشيرة إلى أنه يتم متابعة العمل التى تتم من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر  ،كما أكدت مجددا على  متابعة الموقف اولا بأول والتيسير على المزارعين خلال التوريد و رصد اى معوقات والعمل على حلها فورا.

 

تحرير 722 محضرا تموينيا في دمياط

دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المساحة المنزرعة من القمح الدكتورة منال عوض المساحة المنزرعة توريد القمح منال عوض محافظ دمياط

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