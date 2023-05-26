مهيب عبدالهادي يكشف موقف مصطفى شوبير من مباراة سيراميكا كليوباترا

تعرض مصطفى شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في كرة مشتركة مع إسلام محارب لاعب طلائع الجيش، والتي جمعتهما مساء اليوم.

وكتب مهيب عبد الهادى عبر حسابه علي فيسبوك: "غرزتان تجميل لمصطفى شوبير بعد إصابته فى مباراة الأهلي وطلائع الجيش.. والحارس جاهز لمباراة سيراميكا كليوباترا".

وفاز الأهلي مساء اليوم الجمعة على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد الكلية الحربية والمؤجلة من الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأثنين المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة 27 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 59 نقطة بينما يأتي طلائع الجيش في المركز قبل الأخير بـ26 نقطة.