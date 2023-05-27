هشام إسماعيل: شخصية فزاع تتحول إلى مسلسل كرتوني موجه للأطفال.. فيديو

أكد الفنان هشام إسماعيل، أنه يسعى لإنتاج مسلسل كرتوني موجه للأطفال، بشخصية فزاع، نظرا لتعلقهم الكبير بشخصية التي قدمها في مسلسل الكبير أوي.



وأضاف هشام إسماعيل، خلال لقائه مع الإعلامية «شيرين سليمان» ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك ندرة في الأعمال الكرتونية المقدمة للأطفال، حيث تم عرض مسلسل «كنوز يحيي» في موسم رمضان 2023، ويتمنى إنتاج بعض الأعمال الكرتونية الموجهة للأطفال، ولدي العديد من الأفكار.



وتابع: اتمنى أن أسافر لجميع محافظات مصر وأعرض الأعمال المسرحية، مثلما فعل الزعيم عادل إمام عندما سافر إلى أسيوط وجعل أهل الصعيد يحبون الفن والدراما.

مسلسل الكبير أوي

وأوضح هشام إسماعيل، أنه لم يتم حسم القرار حول عمل الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي للمشاركة في موسم رمضان الدرامي 2024، موضحًا أن الأمر يتوقف على قوة السيناريو الذي سيتم كتابته من أجل المشاركة في المارثون الدرامي الرمضاني.