محمد فؤاد يتعاون مع تركي آل الشيخ فى فيلم قلبي في نيويورك

اعلن الفنان محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل شيخ في عمل سينمائي جديد ، وذلك في تصريحات علي هامش حفله بالمملكة العربية السعودية .

وأوضح محمد فؤاد عن تعاونه مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وشركة "بنش مارك"، في إنتاج فيلم سينمائي ضخم.

وقال محمد فؤاد : "معالي المستشار أبدى نيته إنه يعمل أحسن فيلم لمحمد فؤاد وأكبر فيلم سينمائي".

وأضاف: "عملنا إسماعيلية رايح جاي وبفضل الله فتحنا مع المجموعة المشاركة في الفيلم الباب لكل جيل الشباب، وعملنا طفرة في السينما بعد ما كانت قفلت خالص، وإن شاء الله ستكون نقلة سينمائية كبيرة على إيد بنش مارك، ومفاجأة كبيرة ، الفيلم اسمه قلبي في نيويورك، وهتتفرجوا على فيلم عبقري".

وكان قد أحيا الفنان محمد فؤاد حفل غنائى ضخم أول مساء أمس الخميس فى السعودية وسط حضور عدد كبير من جمهوره العربي والسعودي.



وقدم محمد فؤاد، خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة ومنها أغنية الحب الحقيقي وفاكرك يانسيني وطمني عليك وحبيبي يا وأنا لو حبيبك وساعات بشتاق ومعقول وخدني الحنين.

وتأثر جمهور جدة بتواجد محمد فؤاد على المسرح لأول مرة في المملكة العربية السعودية، وتفاعلوا مع أغنياته خاصة “حبيبي يا"، التي تعد واحدة من أشهر أعماله.

وحرص جمهور حفل محمد فؤاد على الغناء برفقته طوال تواجده على المسرح، وسط حضور بأعداد كبيرة وتفاعل كبير مع أعمال المطرب المصري الشهير.