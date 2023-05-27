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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اجتماع عاجل.. طبيب الأهلي يحسم موقف الشناوي من مباراة الوداد

صدى البلد

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، عن آخر تطورات إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل مواجهة الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال «أبو عبلة» في تصريحات نقلها أحمد حازم، مراسل «أون تايم سبورتس»: «نعمل على تجهيز محمد الشناوي لمباراة ذهاب نهائي أفريقيا أمام الوداد المغربي».


وأضاف: «حتى الآن، لا يوجد أي تأكيد سواء بمشاركة الشناوي أو غيابه عن مباراة الذهاب أمام الوداد المغربي في النهائي».

وتابع: «هناك جلسة ستجمعني بمارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ومحمد الشناوي، قبل مباراة الوداد المغربي، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في اللقاء».  

وتعرض محمد الشناوي، للإصابة في عضلة السمانة، عقب مباراة الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف النادي الأهلي منافسه الوداد المغربي، يوم 4 يونيو المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي، يوم 11 من الشهر ذاته، على ملعب مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

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