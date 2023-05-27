الكرتونة رخصت 30 جنيها.. تراجع الأعلاف يضرب أسعار البيض في مقتل

شهدت أسعار البيض تراجعا قويا لأول مرة بعدما تراجعت أسعار أعلاف الدواجن بقوة خلال الأيام القلية الماضية نتيجة توافر خامات الأعلاف والافراجات الأخيرة عن مستلزماتها بكميات ضخمة.

أسعار كرتونة البيض

وتراجع سعر كرتونة البيض الأبيض بنحو 30 جنيها لتسجل لدى المحلات بدءا من 80 جنيها وحتى 85 جنيها، فيما تراجع سعر كرتونة البيض الأحمر لتسجل بدءا من 86 جنيها وحتى 92 جنيها.

سعر كرتونة البيض

موضوعات متعلقة:

أسعار البيض اليوم

سعر كرتونة البيض اليوم، جاء كالتالي:

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم نحو 85 -87 جنيها في المزرعة، و 90 -95 جنيها للمستهلك حسب المنطقة فيما يكون سعر الكرتونة من الحجم الوسط نحو 85 جنيها فقط.

اليوم نحو 85 -87 جنيها في المزرعة، و 90 -95 جنيها للمستهلك حسب المنطقة فيما يكون سعر الكرتونة من الحجم الوسط نحو 85 جنيها فقط. سجل سعر كرتونة البيض الأبيض بداية من 78 جنيها في المزرعة، وبين 50-85 جنيها بحسب المنطقة للمستهلك.

سجل سعر كرتونة البيض البلدي من 99 جنيها في المزرعة وتباع للمواطنين بنحو 105-107 جنيهات.

سعر كرتونة البيض

هبوط سعر الأعلاف

ولعل أبرز أسباب تراجع البيض والدوجان هو تراجع الأعلاف بشكل قوي للغاية، بمقدار 3600 جنيه في الطن.

يأتي ذلك على خلفية الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الأعلاف كان آخرها الإفراج عن 225 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 102 مليون دولار خلال الفترة من 12/5/2023 حتى 18/5/2023 .

وقال السيد القصير وزير الزراعة إن إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 18 مايو 2023 5 ملايين طن منها 3.7 مليون طن ذرة ، 1.3 مليون طن فول صويا وإضافات أعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.4 مليار دولار.

أسعار الدواجن اليوم

كيلو الفراخ البيضاء، يبدأ السعر من 61-62 جنيهًا في المزرعة، و64 جنيهًا وقد يصل إلى 72 جنيهًا للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الدواجن

سعر البانيه

وتراجع سعر كيلو البانيه اليوم ليبدأ من 138 جنيهًا فقط ، بعد ما وصل 180 قبل أيام ، فيما سجّل سعر كيلو البانيه الأمهات نحو 125 جنيهًا للكيلو.

أسعار البط اليوم

سجّل سعر البط الفرنساوي اليوم نحو 64-66 جنيهان والبط المولر نحو 77-80 جنيها ، فيما سجّل سعر كيلو البط البلدي من 110 وحتى 120 جنيهًا.