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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند تناول 3 فصوص من الثوم يوميا ؟

الثوم
الثوم

الثوم هو عشب يستخدم على نطاق واسع في الطهي والطب التقليدي في جميع أنحاء العالم. ويعتبر الثوم مصدراً غنياً بالعديد من العناصر الغذائية والمركبات النباتية التي تمنحه فوائد صحية عديدة، والتى كشف عنها خبير التغذية عبد الرحمن شمس والتى من أهمها :

1- الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية: حيث يساعد الثوم على خفض مستوى الكوليسترول الضار في الدم والحفاظ على مرونة الأوعية الدموية.

2- الحماية من الأورام السرطانية: حيث يحتوي الثوم على مركبات قوية تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان.

3- تحسين الجهاز التنفسي: حيث يحتوي الثوم على مركبات تساعد على تحسين عملية الهضم وتخفيف الالتهابات في الجهاز الهضمي، كما أنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي.

4- الوقاية من الأمراض المعدية: حيث يحتوي الثوم على مركبات تساعد في مكافحة الجراثيم والفيروسات، وبالتالي يساعد على الوقاية من العدوى والأمراض المعدية.

5- تحسين صحة الجلد والشعر: حيث يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة التي تساعد على تحسين صحة الجلد والشعر، وتقليل التهابات الجلد.

6- تحسين الأداء الرياضي: ذكرت العديد من الدراسات أن تناول الثوم يمكن أن يساعد في تحسين الأداء الرياضي وزيادة القدرة على التحمل البدني، حيث يساعد على زيادة تدفق الدم وتحسين توزيع الأكسجين في الجسم.

7- تحسين الصحة العامة: حيث يحتوي الثوم على مضادات الأكسدة والمركبات النباتية القوية التي تساعد على تحسين الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأورام السرطانية.

يجب الانتباه إلى أن تناول الثوم بكميات كبيرة يمكن أن يسبب بعض الآثار الجانبية مثل الحرقان في المعدة، ورائحة الفم الكريهة، والتفاعل مع بعض الأدوية. لذلك، يجب استشارة الطبيب قبل تناول الثوم بكميات كبيرة أو استخدامه كعلاج بديل. كما ينصح بتناول الثوم على شكل طبقات صغيرة في الطهي بدلًا من استخدامه بكميات كبيرة في وجبة واحدة.

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