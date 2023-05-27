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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرجاني ساسي بمقر الزمالك اليوم.. تفاصيل

صدى البلد

كشف مصدر مقرب من التونسى فرجانى ساسي، لاعب فريق الدحيل القطرى والزمالك السابق أنه سوف يتوجه اليوم السبت إلي مقر القلعه البيضاء، لزيارة زملائه السابقين بالنادي .
 ووصل التونسي فرجاني ساسي إلي القاهرة منذ أيام قليلة ، لقضاء إجازة قصيرة بعد انتهاء الدورى القطرى.

ويستغل فرجانى ساسى تلك الزيارة من أجل العمل على تسوية نزاعاته مع نادي الزمالك، بالإضافة إلى زيارة زملائه فى الفريق، من أجل دعمهم نفسياً خاصةً بعد تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكانت المحكمة الرياضية الدولية أصدرت حكما لصالح نادي الزمالك في قضية التونسي فرجاني ساسي، وألغت المحكمة الرياضية الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح فرجاني ساسي بإلزام الزمالك بسداد 650000 يورو بخلاف الفوائد.

ووافقت المحكمة على قبول طلب الزمالك بإعادة النزاع للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبحث شكوى الزمالك ضد اللاعب ونادي الدحيل لفسخ ساسي لتعاقده من طرف واحد.

وكان قد قام الزمالك بالاستئناف أمام المحكمة الرياضية وقدم جميع المستندات التي تحفظ حقوق النادي وطلب إلغاء قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر لصالح اللاعب.
 

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