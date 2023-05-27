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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم سيناء يتابع وصول أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية إلى المراكز الفرعية

متابعة سير امتحانات
متابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية بسيناء

تابع حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، وصول أسئلة الامتحانات إلى  المراكز الفرعية، وكذلك سير الامتحانات من خلال  غرفة العمليات الرئيسية للامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية (صناعي - تجاري - زراعي - فندقي) الدور الأول 2023 م.

ويصل إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات إلى 3872 طالبا موزعين على 23 لجنة امتحانية، وتستمر الامتحانات حتى الخميس 8 يونيو 2023 م.


وقال وكيل الوزارة، إنه تم التنسيق مع مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة لتأمين الأسئلة وكراسات الإجابة واللجان الامتحانية، كما تم تجهيز الاستراحات بالأسرة والأجهزة الكهربائية كالثلاجات وكولدير المياه والبوتوجازات، وجميع مستلزمات الاستراحات، وتم تجهيزها بمياه الشرب، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

من جانبه، أوضح المهندس ممدوح الشربينى، مدير عام التعليم الفني، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية 3871 طالبا وطالبة مقسمين كالآتي:

التعليم الصناعي
يبلغ عدد الطلاب 2276 طالبا وطالبة.

عدد اللجان الامتحانية 13 لجنة.

التعليم التجاري

يبلغ عدد الطلاب 1044 طالبا وطالبة.

عدد اللجان الامتحانية 6 لجان  

التعليم الزراعي 

يبلغ عدد الطلاب 467 طالبا وطالبة.

عدد اللجان الامتحانية 3 لجانة

التعليم الفندقي
يبلغ عدد الطلاب 83 طالبا وطالبة.

عدد اللجان الامتحانية لجنة واحدة.

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