انطلاق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالإسكندرية.. صور 

انطلقت الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالإسكندرية للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقد أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير امتحانات الدبلومات الفنية بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

وشدَّد أبوزيد، في بيان، على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وأصدر العربي تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتعليم الفني والتطوير التكنولوجي.

كما أكّد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

كما شدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصادرة في الكتاب الدوري رقم ( 22 ) في مايو الجاري، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

كما نص الكتاب الدوري على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.