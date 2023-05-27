عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالإسكندرية.. صور 

دخول الطلاب لأداء
دخول الطلاب لأداء الامتحانات بمدرسة الشاطبي

انطلقت الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية بالإسكندرية للعام الدراسي الحالي، حيث يؤدي الطلاب مادتي اللغة العربية، والتربية الدينية، والتي بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقد أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية ومدير عام التعليم الفني وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير امتحانات الدبلومات الفنية بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.

صرخات مرعبة.. شاهد اللحظات الأولى لسقوط لعبة ملاهي في الإسكندرية|فيديو

صرف الإسكندرية تستقبل وفدا من جنوب أفريقيا لبحث سبل التعاون المشترك

وشدَّد أبوزيد، في بيان، على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

وأصدر العربي تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتعليم الفني والتطوير التكنولوجي.

كما أكّد على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان والتصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ، وكذلك حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

كما شدد على ضرورة الالتزام بتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الصادرة في الكتاب الدوري رقم ( 22 ) في مايو الجاري، بشأن الاستعداد لبدء أعمال الامتحانات العامة وذلك في إطار تكاتف كافة الجهود التي تساهم في حسن سير لجان أعمال الامتحانات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لأبنائنا الطلاب.

وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

كما نص الكتاب الدوري على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.

 

الاسكندرية الإدارات التعليمية الامتحانات النظرية التربية الدينية التربية والتعليم التعاون المشترك الهواتف المحمولة الهواتف المحمول الجهات التنفيذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

50 جنيها لمغادرة البلد و20 جنيها على الملاهي.. توضيحات حكومية للرسوم الجديدة| أرقام

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ