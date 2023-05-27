عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انتظام طلاب الدبلومات فى لجان الوادي الجديد لأداء الامتحانات دون معوقات

انتظم طلاب وطالبات الدبلومات الفنية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد، فى لجان الامتحانات اليوم السبت، دون معوقات أو شكاوى وسط إجراءات تأمينية واستعدادات تامة لاستقبال الطلاب وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من قِبل الوزارة ، حيث جرى تجهيز اللجان بكافة سبل الراحة والأمان ليسنى للطلاب أداء الامتحانات دون معوقات.

والتقى سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، أمس الجمعة، برؤساء لجان ومراقبي امتحانات الدبلومات الفنية، ومديري الإدارات التعليمية، والمعنيين من أعضاء غرف العمليات المشكلة بالمديرية والإدارات التعليمية، عبر تقنية الكونفرانس الافتراضى، ولمناقشة آخر المستجدات والأوضاع و استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية الدور أول» للعام الدراسى 2022_2023م .

زراعة الوادى الجديد: توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

واستعرض الاجتماع مناقشة آخر المستجدات والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات وكل ما من شأنه ضمان حسن العمل واستقراره .

ووجه مدير التعليم بالمحافظة رؤساء اللحان والمعنيين بضرورة الالتزام بالجدية والانضباط والتصدى بكل حزم لأى محاولات للغش والتنبيه المشدد بحظر اصطحاب الهواتف الذكية ومن يخالف ذلك سيعرض نفسه لإجراءات قانونية رادعة .

 ووجه وكيل تعليم المحافظة بضرورة التكاتف والتعاون المثمر والوقوف على اى مشكلات قد تطرأ ووضع الحلول المناسبة والفورية لها مع توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لآداء الامتحان دون أى توتر.

اداء الامتحانات اجراءات تأمين استعداد استعدادات أستعدادا إدارات التعليم الدبلومات الفنية الضوابط الدبلومات الحلول المناسبة المحافظة الطلاب التعاون المثمر التعاون التعليمات مديرى الإدارات التعليمية محافظة الوادى الجديد متحانات الدبلومات الفنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

50 جنيها لمغادرة البلد و20 جنيها على الملاهي.. توضيحات حكومية للرسوم الجديدة| أرقام

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

موضوعات متعلقة

زراعة الوادى الجديد: توريد 343 ألف طن قمح لشون وصوامع المحافظة

ترشيحاتنا

حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ