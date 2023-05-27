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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

استمرار الحملات المكبرة على جميع الأنشطة المخالفة بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة استمرار الحملات المكبرة على جميع الأنشطة المخالفة بالمدينة بالتعاون مع الشرطة، حيث تم شن حملة مكبرة بالتجمع الثالث أسفرت عن تنفيذ 21 قرار غلق وتشميع وإزالات فورية للإشغالات والتعديات الموجودة أمام المحال والأرصفة بإسكان النقابات بالتجمع الثالث، بجانب استمرار الحملات على مركبات " التو ك توك " بالتجمع الأول والتجمع الثالث.

وأوضح " الغيطي " أن الحملات المكبرة بالتجمع الثالث في وقت سابق أسفرت أيضاً عن سحب واسترداد ٧ محال مخالفة، بالإضافة إلى تنفيذ ٢٨ قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالمحليات بالتجمع الثالث.
وأشار  إلى أنه تم شن الحملات بإشراف مباشر من المهندس حسين الأحمدي، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، والمهندس طارق حسانين، نائب رئيس الجهاز والمشرف على إدارة التنمية وقيادة معاون رئيس الجهاز، رئيس لجنة الإزلالات ومديري إدارات التنمية وإدارة النظافة وأمن الجهاز وشرطة التعمير.

وفى ذات السياق تم شن حملة مكبرة لرصد الأنشطة المخالفة بالتجمع الأول أسفرت عن تنفيذ 38 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات وقطع مرافق بمركز خدمات البنفسج، وكذا إزالة الاشغالات الموجودة أمام المحال والمولات التجارية.

وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه تم إيقاف الشروع فى أعمال زيادة غرف السطح وإزالة مبانٍ مخالفة بالبدروم بقطعة 324 عمارات النرجس، كما تم إيقاف أعمال مخالفة بالبدروم والردود الخلفى وإزالتها بالقطعة 181 جنوب الأكاديمية واستكمال الإجراءات اللازمة، وتم إزالة الاشغالات والباعة الجائلين من التسعين الشمالي ومركز المدينة، وذلك بمشاركة إدارات التنمية ولجنة الإزلالات بالمدينة وإدارة أمن الجهاز وبتأمين من شرطة المرافق والتعمير.

 وأكد أنه لن يسمح بمثل هذه المخالفات حفاظاً على النسق الجمالي المعهود بمدينة القاهرة الجديدة فضلاً عن الحفاظ على عوامل الراحة لسكان المدينة، مؤكداً استمرار تلك الحملات على جميع المخالفات بجميع أنواعها بأحياء المدينة وذلك لفرض الانضباط وتطبيق القانون.

 

الأنشطة المخالفة التسعين الشمالى التجمع الثالث التجارية الحملات المكبرة

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