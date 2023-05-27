عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بإجراءات فورية لمواجهة ارتفاع أسعار البصل والثوم

الثوم
الثوم

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن ارتفاع أسعار البصل والثوم إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب نقص المعروض في السوق المصري رغم تصدر البصل والثوم قائمة الصادرات الزراعية المصرية.

وقال "محسب"، في طلبه، إنه استمرارا لمسلسل ارتفاع أسعار السلع والمحاصيل الزراعية، شهد السوق المصري، ارتفاعا ملحوظا فى أسعار البصل والثوم نتيجة تراجع المعروض حيث يتراوح سعر الثوم للمستهلك بين 45 و55 جنيها، بينما يسجل كيلو البصل بين  14 و20 جنيها للمستهلك، الأمر الذي يثير حالة من الغضب بين المواطنين، خاصة أن البصل والثوم من المحاصيل الرئيسية في مصر، ومصدرًا رئيسيًا للغذاء في البلاد.

وأشار إلى أن الثوم والبصل من أهم المحاصيل الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج، خاصة مع زيادة الطلب على البصل المصري دوليا بسبب تراجع الإنتاج عالميا بسبب الكوارث الطبيعية في الهند وباكستان والجفاف في أوربا.

وأضاف "محسب"، أن البعض أرجع السبب في الأزمة إلى نقص المعروض، رغم إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع صادرات مصر الزراعية؛ حيث سجلت 2 مليون و506 آلاف طن من المنتجات الزراعية خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن 10% على نفس الفترة من العام الماضي، وبلغت صادرات مصر من البصل 189 ألف طن محتلة االمركز الثالث في الصادرات، بينما صدّرت مصر 12 ألف طن من الثوم خلال نفس الفترة.

وتساءل عضو مجلس النواب،  كيف تعانى مصر من من نقص المعروض في الوقت الذي تقوم فيه بتصدير المحصولين إلى الخارج ويحتل فيه المحصولين مرتبة متقدمة بين الصادرات المصرية؟! ، مطالبا الجهات المعنية بتوضيح الأمر، والتدخل الفورى للتصدي لهذه الزيادات الجنونية التى تحمل المواطن البسيط مزيدا من الأعباء.

وحذر "محسب" من أن الارتفاع في أسعار البصل سيدفع الغالبية العظمى من الفلاحين لزراعته خلال المواسم المقبلة، طمعا في تحقيق أرباح أكبر، الأمر الذي يترتب عليه زيادة المعروض من البصل، وانخفاض أسعاره وتعرض المزارعين لخسائر كبيرة من ناحية، ومن ناحية أخرى سوف يؤثر التوسع في زراعة البصل على مساحة المحاصيل المنافسة، مؤكدا على ضرورة دراسة حجم المساحات المزروعة بالمحاصيل بدقة شديدة ومدى قدرتها على سد احتياجات السوق المحلي، لتجنب الإفراط في زراعة محاصيل على حساب أخرى.

وشدد النائب أيمن محسب، باتخاذ إجراءات فورية للسيطرة على الأسواق سواء باتخاذ قرار بوقف تصدير البصل والثوم لسد احتياجات السوق المحلى كونه أولوية، أو بحث إمكانية التوسع في زراعتهما دون التأثير على المحاصيل الآخرى المنافسة.

البصل أسعار البصل الثوم مجلس النواب أيمن محسب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

هبوط كبير.. شعبة الذهب توجه رسالة للمواطنين وعيار 21 يشهد مفاجأة.. فيديو

هذا الأمر غريب لديكم| كولر يتعجب من ظاهرة كروية لم يشاهدها إلا في مصر

بعد إنتاج أول فرخة مصرية.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

50 جنيها لمغادرة البلد و20 جنيها على الملاهي.. توضيحات حكومية للرسوم الجديدة| أرقام

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

ترشيحاتنا

حكم التصدق بمال الأضحية لأحد أقاربي المرضى.. على جمعة يجيب

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

اشتري احتياجاتك قبل العيد| كيلو اللحوم البلدي بـ 220 جنيهًا.. والدواجن أقل من 60

بـ 115 جنيه للكيلو.. نقيب الفلاحين يكشف أسعار لحوم الأضاحي

الجو هيقلب تاني| سقوط أمطار خفيفة ورعدية على تلك المناطق خلال ساعات

عوض تاج الدين يكشف استراتيجية مصر في القضاء على شلل الأطفال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

في اليوم العالمي لمرض التصلب اللويحي المتعدد.. معلومات لم تعرفها من قبل

الحب يصنع المعجزات.. رجل لم يتخل عن زوجته منذ إصابتها بشلل دماغي حتى السير مجددا

فيديو

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة حول فتح مقبرة ملكة جمال لبنان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ