رئيس الجهاز المنيا الجديدة: بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة في مزاد علني

صرح المهندس خالد نايف عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم بيع 14 محلاً تجاريا بأنشطة متنوعة وبمساحات تتراوح من ( ٢٦ م٢ : ٣٥ م٢ )، بمنطقة أسفل عمارات مشروع تطوير مدينة العمال في مزاد علني، لافتاً إلى أنه تم عقد جلسة المزاد العلني بحضور اللجنة المشكَّلة لمباشرة أعمال المزاد العلنى ومندوبي وزارة المالية، ومجلس الدولة، ومسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهاز.







وأشار رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة إلى أن أنشطة المحال تنوعت بين (سوبر ماركت - كافيتريا - مخبز سياحي - كوافير رجالي - مطعم - مجمدات - حدايد وبويات - خدمات محمول - ملابس - قطع غيار سيارات ..).







وفي سياق متصل، قاد المهندس خالد نايف عبدالعزيز، حملة مكبرة لإزالة التعديات الواقعة داخل الحد الغربي لكردون مدينة المنيا الجديدة على قطعة الأرض الفضاء المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ( جهاز مدينة المنيا الجديدة) البالغ مساحتها ٣٨٢٥٠ م٢ شرق المساحة المخصصة لإقامة مشروع مخيم الفردوس السياحي، وذلك بحضور اللواء أيمن الدهشورى، المشرف العام على الوجه القبلي ومساعد مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، وقسم شرطة المنيا الجديدة والحماية المدنية، ولجنة إزالة التعديات بجهاز مدينة المنيا الجديدة .







وأشار رئيس جهاز المنيا الجديدة، إلى أن التعديات تمثلت في بناء منشآت خرسانية (أعمدة - أساسات - خرسانة عادية) واسطبل خيول وغرفة مجاورة لبرج حمام، وذلك دون سند قانوني، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.



