احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، حقيقة إمكانية تعرض محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، لعقوبة الإيقاف مدى الحياة، بعد احتفاله المثير للجدل، خلال مواجهة طلائع الجيش، أمس الجمعة، في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل أفشة هدفا في مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 46، واحتفل بالإشارة إلى والده بذراعه المفرود نحوه، شبيهة بالتحية النازية التي كانت تؤدى لـ هتلر.

وربط البعض احتفال أفشة، بواقعة احتفال اليوناني جيورجيوس كاتيديس لاعب وسط ايك آثينا، والذي عوقب بالإيقاف مدى الحياة من جانب الاتحاد اليوناني لكرة القدم، بسبب أداء التحية النازية للجماهير خلال إحدى مباريات الدوري المحلي.

وقال عامر العمايرة في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”:" احتفال أفشة ليس له أي علاقة تماما بالتحية النازية، اللاعب كان يشير إلى والده المتواجد في المدرجات، والدليل على ذلك ظهور والده معه بعد استلامه جائزة أفضل لاعب في المباراة".

وأضاف:" في حال وجود شكوى داخلية أو خارجية ضد أفشة سيتم التحقيق فيها من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، وفيفا ليس له أي علاقة بالأمر تماما لأنه حدث في مسابقة محلية".

واصل:" سيتم التأكد من عدم وجود ميول للاعب الأهلي تجاه النازية، ولن يتم معاقبته".

الأهلي يعزز صدارته للدوري المصري

وفاز الأهلي على طلائع الجيش بهدفين دون رد، في اللقاء المؤجل من الجولة 22، أحرزهما محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.

ورفع الأهلي رصيده إلى 59 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، مع تبقى 6 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر.