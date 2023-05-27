محافظ الدقهلية: رفع 1250 طن قمامة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها مستمر، وذلك من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 1250 طن قمامة و10 أطنان أتربة و30 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات لجهاز النظافة والتجميل.

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن التنسيق استمر مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى، من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة"، واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية.

وقال إن العمل شمل على مدار 3 أيام صيانة ألعاب الأطفال بحديقة شارع الجيش وتقليم الأشجار والحشائش بالجزر الوسطي بجميع المناطق ورفع مخلفات تقليم النخل بحديقة الزراعيين وبالحدائق المفتوحة بشارع الجيش وبجوار مستشفى التأمين الصحي، وكذلك تطوير المشايات الموجودة بالحدائق، وتشغيل المكنسية على الطريق الدائري ونزلة كوبري سندوب، وتم رفع الأتربة منه، وكذلك صيانة الإنارة العامة بشارع بهرند وميدان عزيزة الشناوي وشارع المضرب وتفريعاته، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

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