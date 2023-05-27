عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: رفع 1250 طن قمامة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية

حملات نظافة
حملات نظافة

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن تنفيذ الحملات المكبرة للنظافة وكنس الشوارع والميادين لرفع القمامة والأتربة بنطاق مدينة المنصورة وضواحيها مستمر، وذلك من خلال معدات وعمال جهاز نظافة وتجميل المنصورة، بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة المنصورة وأحياء شرق وغرب المدينة.

وأوضح "مختار" أنه تم رفع 1250 طن قمامة و10 أطنان أتربة و30 طن مخلفات صلبة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة معدات لجهاز النظافة والتجميل.

وأوضح محمد حمص، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، أن التنسيق استمر مع كل من اللواء سمير صدقي، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، والدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة، ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطى، من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية "نطاق أحياء شرق وغرب ومركز المنصورة"، واستمر العمل في العديد من الشوارع والميادين والحدائق بقطاعات المنطقة المركزية. 

وقال إن العمل شمل على مدار 3 أيام صيانة ألعاب الأطفال بحديقة شارع الجيش وتقليم الأشجار والحشائش بالجزر الوسطي بجميع المناطق ورفع مخلفات تقليم النخل بحديقة الزراعيين وبالحدائق المفتوحة بشارع الجيش وبجوار مستشفى التأمين الصحي، وكذلك تطوير المشايات الموجودة بالحدائق، وتشغيل المكنسية على الطريق الدائري ونزلة كوبري سندوب، وتم رفع الأتربة منه، وكذلك صيانة الإنارة العامة بشارع بهرند وميدان عزيزة الشناوي وشارع المضرب وتفريعاته، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة عاصمة المحافظة.

وأكد المحافظ المتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

FB_IMG_1685183298525
FB_IMG_1685183298525
FB_IMG_1685183304233
FB_IMG_1685183304233
FB_IMG_1685183296402
FB_IMG_1685183296402
التأمين الصحي الإنارة العامة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أيمن مختار رفع كفاءة النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

اللحوم بـ225 والبطاطس بـ3 جنيهات.. قائمة أسعار السلع بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

الأرصاد تعلن عن أصعب 48 ساعة في مايو.. وتحذر أهالي الصعيد

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

وزير الإنتاج الحربي يزور الدقهلية ويفتتح مصيف "أبو زعبل للصناعات الهندسية" بجمصة

ترشيحاتنا

فتح مدرج 6.. الوداد المغربي يتلقى بشرى سارة قبل مواجهة الأهلي

قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وكيل الأزهر لرؤساء لجان الثانوية: الطلاب أمانة في أعناقكم

حماس: الاعتداءات على المغير تستدعي تحركًا عربيًا ودوليًا

أخر تطورات إصابة مصطفى شلبي فى الزمالك قبل مباراة الطلائع

الرئيس السيسي: استقرار السودان مهم لكل الأطراف الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

أول صورة تجمع أسرة ماجد الكدواني بحفل زفاف ابنه يوسف.. شاهد

في اليوم العالمي لـ التصلب اللويحي المتعدد.. عوامل الخطر و مضاعفات المرض

فيديو

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

كريم عبد العزيز يضرب على الدوف بحفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

الحرب مستمرة .. حسن شاكوش يتهم طليقته وأسرتها بهذا الأمر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ