الأرصاد: رياح محملة بالأتربة تضرب عدة محافظات.. والرؤية منخفضة على هذه الطرق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط توزيعات الطقس تشير إلى وجود نشاط رياح مثير للرمال والأتربة علي مختلف المناطق، تؤثر على مستوى الرؤية على عدة محافظات.

وحسب هيئة الارصاد، سجلت محطات الأرصاد الجوية في كل من:

- ️مرسي مطروح: الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 29

- ️برج العرب : الرؤية 2000 متر رمال والحرارة 32

- ️الأقصر: الرؤية 1500 متر رمال والحرارة 35

- ️أسيوط: الرؤية 3000 رمال والحرارة 30

- ️شرم الشيخ: الرؤية 3000 رمال مثارة والحرارة 37

وتسجل درجات ️الحرارة الآن علي القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري 33 درجة.

وأشارت هيئة الارصاد، إلى استمرار الغطاء السحابي علي كافة الأنحاء ؛ من شمال وجنوب الصعيد وسيناء والمدن المطلة علي خليج السويس والبحر الاحمر؛ وبالتالي تكون فرص الأمطار قائمة علي المناطق السالف ذكرها خفيفة إلي متوسطة الشدة ورعدية أحيانا.

وحسب هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، قالت إنه رغم وجود فرص الأمطار على مناطق متفرقة، فإن الطقس يكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية للبلاد وجنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون الطقس حارا على مناطق السواحل الشمالية الغربية. أما خلال ساعات الليل يكون الطقس معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

ويشهد الطقس اليوم، نشاطا للرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر .

وحول حالة البحرين خلال الطقس اليوم، يكون البحرين الأحمر والمتوسط معتدلان وارتفاع الموج فيهما يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم، والذي تشهد ارتفاع ملحوظ بكافة الانحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

السواحل الشمالية 30 للعظمى والصغرى 21 درجة

جنوب سيناء 36 للعظمى والصغرى 26 درجة

شمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 29 درجة