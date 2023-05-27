تطورات موقف المصابين بالأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

تسيطر حالة من القلق الشديد على الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من زيادة عدد الإصابات التى داهمت أكثر من 9 لاعبين بالفريق قبل أيام قليلة من مواجهتى سيراميكا كليوباترا فى الدورى، ثم الوداد البيضاوى المغربى بذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وحرص السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى، على عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبى، للاطمئنان على كل التفاصيل الخاصة بموقف اللاعبين المصابين من اللحاق بمباراتى سيراميكا كليوباترا والوداد البيضاوى.

وأوضح «أبو عبلة»، خلال جلسته مع السويسرى، أن الشحات وعطية وفتحى وخليل يعانون إجهادا عاما، لكنهم سيكونون جاهزين للمشاركة فى التدريبات بدءا من اليوم، بعد أن تغيبوا عن مواجهة أمس أمام طلائع الجيش بالدورى.

ولفت إلى أن «تاو» يعانى إجهادا خفيفا فى العضلة الخلفية، ويحتاج ثلاثة أيام فقط ليكون جاهزا.

وأضاف «أبو عبلة» أن محمد الشناوى وعلى لطفى، ثنائى حراسة المرمى، يبذلان مجهودا كبيرا، للحاق بالنهائى الإفريقى، ويخضعان لبرنامج تاهيلى على ثلاث فترات يوميا.

وأكد أن فرص لحاق «الشناوي» تتزايد بشكل يومى بسبب المجهود الكبير الذى يبذله، وسيكون لائقا لقيادة أبناء الفريق الأحمر أمام الوداد.