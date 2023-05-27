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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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لافتات عنصرية قبيل الإعادة بالانتخابات التركية .. فيديو

اردوغان
اردوغان

قال مصطفى النعيمي، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التركية تنطلق غدًا الأحد بين كل من رجب طيب أردوغان ومنافسه كمال كليجدار أوغلو، وسط استعدادات من كلا المرشحيّن، تستهدف استقطاب أصوات الناخبين في مختلف المناطق، موضحًا أن هناك اهتمامًا كبيرًا من جانب المواطنين بالولاية التي تأثرت بالزلزال الذي شهدته البلاد في فبراير الماضي.

وأضاف «النعيمي»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هذا الاهتمام الكبير لدى المواطنين بشتى انتماءاتهم العرقية، يرجع بشكل رئيسي إلى رغبتهم في تحقيق الاستقرار الاستراتيجي على مستوى البلاد، وهو الأمر الذي فسّر لجوء البعض لرفع لافتات عنصرية تهدف للتأثير على الناخبين، مؤكدًا أن مرشحي الرئاسة يدركان تمامًا رغبة الشعب التركي في الوصول إلى الاستقرار بشكل عام.

وأشار مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» إلى أن هذا الأمر ما يُفسر حديث كلاهما على هذه النقاط بشكل رئيسي خلال اللقاءات الانتخابية المختلفة على مدى الأسبوعين الماضيين، ويستعد الأتراك للتصويت في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، 28 مايو الجاري، التي تحسم السباق بين كل من الرئيس الحالي أردوغان وكمال كليجدار أوغلو، مرشح المعارضة، بعد أن فشل كلاهما في حسم الجولة الأولى لصالحه بالحصول على أكثر من 50% من الأصوات

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