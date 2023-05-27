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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصادرة 90 طن قمح داخل مخازن ومراكز تجميع بدون ترخيص بالمحلة

توريد القمح في الغربية
توريد القمح في الغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية اليوم من مصادرة  90 طن قمح محلي، داخل مخازن ومراكز تجميع أقماح بدون ترخيص فى مركز المحلة الكبرى.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية وضمت مفتشي الرقابة التموينية بالمديرية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية ، وثلاجات حفظ المواد الغذائية ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكرى السلع الأساسية بمركز المحلة الكبرى، وتم خلالها رصد90 طن قمح محلى حصاد موسم عام 2023 داخل مخازن ومراكز لتجميع الأقماح بدون تصريح  بمركز المحلة.

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وتم التحفظ على المضبوطات، ونقلها وتوريدها لإحدى الشون الحكومية بمركز المحلة الكبرى، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.

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IMG-20230527-WA0046
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