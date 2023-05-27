الأمين العام للناتو يشكر لاتفيا على التزامها تجاه الحلف

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن شكره لدولة لاتفيا على مساهماتها في الحلف، بما يتضمن القيادة في الإنفاق الدفاعي والانتشار في العمليات والبعثات البحرية في كوسوفو والعراق.

وأوضح بيان صادر عن الحلف أن تصريحات الأمين العام جاءت أثناء استقباله لرئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريجانيس كارينش في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أشاد ستولتنبرج بمشاركة لاتفيا في تقديم الدعم السياسي والعسكري الكبير لأوكرانيا من خلال حزمة المساعدة الشاملة لحلف شمال الأطلنطي، ومن خلال توفير التدريب لآلاف الجنود الأوكرانيين بالتعاون مع كندا.

وحول توقعاته بشأن قمة الناتو المقرر عقدها في يوليو المقبل بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال الأمين العام إنه من الأهمية بمكان العمل على مضاعفة الدعم إلى أوكرانيا كدولة حرة وذات سيادة، من خلال خطط دفاع إقليمية جديدة.