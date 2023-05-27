عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمين العام للناتو يشكر لاتفيا على التزامها تجاه الحلف

صدى البلد

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) ينس ستولتنبرج عن شكره لدولة لاتفيا على مساهماتها في الحلف، بما يتضمن القيادة في الإنفاق الدفاعي والانتشار في العمليات والبعثات البحرية في كوسوفو والعراق.

وأوضح بيان صادر عن الحلف أن تصريحات الأمين العام جاءت أثناء استقباله لرئيس وزراء لاتفيا أرتورز كريجانيس كارينش في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل، حيث أشاد ستولتنبرج بمشاركة لاتفيا في تقديم الدعم السياسي والعسكري الكبير لأوكرانيا من خلال حزمة المساعدة الشاملة لحلف شمال الأطلنطي، ومن خلال توفير التدريب لآلاف الجنود الأوكرانيين بالتعاون مع كندا.

وحول توقعاته بشأن قمة الناتو المقرر عقدها في يوليو المقبل بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، قال الأمين العام إنه من الأهمية بمكان العمل على مضاعفة الدعم إلى أوكرانيا كدولة حرة وذات سيادة، من خلال خطط دفاع إقليمية جديدة.

الناتو قمة الناتو كندا العراق الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ناتو كوسوفو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مش فنان | ميرنا نورالدين تحتفل بعقد قرانها على شاب مصري أمريكي ..خاص

العاصفة قادمة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة: "استعدوا"

دعوى قضائية لسحب لقب السوبر من الأهلي

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

ترشيحاتنا

السيسي: إستقرار السودان له نتائج إيجابية على كل الأطراف الإقليمية.. فيديو

الرئيس : مصر الأكثر تأثرا بأزمة السودان والأشد حرصًا على إنهائها بأسرع وقت

أردوغان ولا كليجدار.. 64 مليونا يحددون رئيس تركيا القادم في جولة الحسم |تقرير

بعد تألق دولي .. أوركسترا النور والأمل يبدع في قلب الصعيد

رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للدوري الألماني بفوزه على كولن

الرئيس يطالب الشركاء الدوليين والوكالات الإغاثية بالعمل معا من أجل استقرار السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفسك اتكتم من التراب .. 5 أطعمة لعلاج ضيق التنفس

جوري بكر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

ابتعد عنهم فورا| تناول هذه الأطعمة يزيد خطر الإصابة بـ السكري

بتدخل البيوت .. كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية القوية

فيديو

رقص رنا رئيس.. أبرز اللقطات من حفل زفاف يوسف ماجد الكدواني

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ