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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضمن جولة خارجية| زوجة الرئيس الأمريكي تزور مصر الأربعاء المقبل

جيل بايدن برفقة زوجها
جيل بايدن برفقة زوجها الرئيس الأمريكي جو بايدن

ستتوجه جيل بايدن قرينة الرئيس الأمريكي في رحلتها القادمة والتي ستبدأ الأربعاء القادم في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وستعمل من خلالها على تعزيز مكانة النساء والشباب ودعم برامج التعليم والجهود لزيادة الفرص الاقتصادية. 

وتبدأ جيل بايدن رحلتها من خلال حضور حفل زفاف ولي العهد الأردني، وبعدها ستتوجه في رحلة تستغرق ستة أيام لزيارة مصر أولاً والمغرب والبرتغال، بحسب وكالة أسوشيتد برس. 

وستبدأ بايدن خلال زيارتها لمصر في تواصل مع النساء والشباب مع التركيز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية.

وشارك مكتب جيل بايدن بعضاً من التفاصيل عن بدء رحلتها القادمة والتي ستبدأ في مصر أولاً ومن المقرر أن تغادر يوم الأربعاء القادم في رحلة تستغرق ستة أيام تزور فيها مصر والمغرب والبرتغال.

وستكون هذه أول زيارة للسيدة بايدن للشرق الأوسط بصفتها زوجة الرئيس الأمريكي، وسافرت بايدن إلى ناميبيا وكينيا في فبراير الماضي.

وقالت المتحدثة باسم جيل بايدن فانيسا فالديفيا إن قرينة الرئيس الأمريكي تعتقد أن دعم الشباب في جميع أنحاء العالم أمر بالغ الأهمية لمستقبل المشترك ، حيث يقع التعليم والصحة والتمكين في صميمه.

وأوضحت فالديفيا في رسالة بالبريد الإلكتروني أن السيدة بايدن بزيارتها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، تواصل بها البناء على عملها لتمكين الشباب، وإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بتعزيز شراكاتها وتعزيز أولوياتها المشتركة في المنطقة.

وسيحضر “بايدن” حفل زفاف صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ، والمهندسة المعمارية رجوى خالد السيف المقام اليوم في عمان ، عاصمة الأردن.

وتربط الرئيس جو بايدن وقرينته صداقة عميقة وطويلة مع الملك الأردني عبد الله الثاني والملكة رانيا.

عندما كان جو بايدن نائبًا للرئيس ، غالبًا ما التقى هو والملك عبد الله على الإفطار عندما سافر الملك إلى واشنطن لزيارة ابنه ، الذي كان طالبًا في جامعة جورجتاون. كما زار عبد الله بايدن في منزله في ديلاوير بعد عودة بايدن إلى حياته الخاصة.

التقى الجانبان ثلاث مرات على الأقل منذ أن تولى بايدن منصب الرئيس، مرتان في البيت الأبيض ومرة ​​في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

كما أن بايدن ستعمل خلال زيارتها المغرب ، في التواصل مع النساء والشباب مع التركيز على الاستثمارات الأمريكية التي تساعد في دعم برامج التعليم والجهود المبذولة لزيادة الفرص الاقتصادية.

وستساعد بايدن خلال زيارتها البرتغال  وزارة الخارجية الأمريكية في الاحتفال بالذكرى الستين لبرنامج الفن في السفارات ، لتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه الفنون في الدبلوماسية. 

استثمارات اسوشيتد برس التعليم والصحة الرئيس الأمريكي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الشرق الأوسط وشمال

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