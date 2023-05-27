مدرّب .. 4 معلومات عن زوج ميرنا نور الدين قبل يوم فرحهم

نشر موقع صدى البلد الإخباري، خبر زواج الفنانة ميرنا نور والتي ستحتفل به الجمعة المقبلة على شاب من خارج الوسط الفني.

ونرصد أبرز معلومات عن زوج ميرنا نور الدين :

_ يدعي عمرعطية

_هو مصري أمريكي الجنسية

_شريك في جيم كبير

_يعمل مدرب

ميرنا نور الدين تحتفل بعقد قرانها

علم صدى البلد ان النجمة ميرنا نور الدين ستحتفل بعقد قرانها يوم الاثنين المقبل على شاب من خارج الوسط الفني، وسيحتفلان بعقد قرانهما في اجواء عائلية.

زواج ميرنا نور الدين:

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت ميرنا نور الدين وهي ترتدي جمبسوت جينز، ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها ومحبيها.

ميرنا نور الدين وفيلم بعد الشر

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

عيد ميلاد ميرنا نور الدين:

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ميرنا نور الدين صورًا جديدة لها بإطلالة ناعمة، وعلقت كاتبة: “إنه عيد ميلادي”.

ميرنا نور الدين ومسلسل الكتيبة 101:

أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان الماضي من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.