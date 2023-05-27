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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موعد حفل زفاف ميرنا نور الدين على عمر عطية.. خاص

ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين

علم صدى البلد أن الفنانة ميرنا نور الدين ستحتفل بزفافها يوم الجمعة المقبل على شاب من خارج الوسط الفني.

وقامت ميرنا نور الدين يدعوة أصدقائها من داخل وخارج الوسط الفني حيث سيقام الفرح بفيلا عريسها في الشيخ زايد.

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ميرنا نور الدين تحتفل بعقد قرانها

وعلم صدى البلد ان النجمة ميرنا نور الدين ستحتفل بعقد قرانها يوم الاثنين المقبل على شاب من خارج الوسط الفني .

خطيب ميرنا نور الدين يدعي عمر عطية وهو مصري أمريكي الجنسية ،وسيحتفلان بعقد قارنهما في أجواء عائلية . 

 

ميرنا نور الدين:

 

شاركت الفنانة ميرنا نور الدين متابعيها وجمهورها صورة جديدة لها، من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وظهرت ميرنا نور الدين وهي ترتدي جمبسوت جينز، ونسقت مكياجًا بالألوان الهادئة، وتركت شعرها مسندلًا، وحازت الإطلالة على  إعجاب عدد كبير من قبل جمهورها ومحبيها.

وتشارك ميرنا نور الدين في فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

 

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.

 

عيد ميلاد ميرنا نور الدين:

 

احتفلت الفنانة ميرنا نور الدين، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت ميرنا نور الدين صورًا جديدة لها بإطلالة ناعمة، وعلقت كاتبة: “إنه عيد ميلادي”.

ميرنا نور الدين ومسلسل الكتيبة 101:

 

أطلت الفنان ميرنا نور الدين على جمهور الشاشة الصغيرة فى ماراثون رمضان هذا العام من خلال مشاركتها فى واحد من أهم الأعمال وهو الكتيبة 101 بشخصية دور الطبيبة آمنة، وهى شخصية غير تقليدية تتواجد ضمن جنود الجيش المصرى على خط النار وفى أماكن الصراع.

تكون المسلسل من 20 حلقة، وشارك في بطولته عددا من النجوم وهم  عمرو يوسف و آسر ياسين، وشارك في العمل أيضا الفنان فتحي عبدالوهاب، ووليد فواز، والفنانة وفاء عامر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف.

ميرنا نور الدين ميرنا نور الدين تحتفل بعقد قرانها

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